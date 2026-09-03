La EDUA de Armenia instaurará tutela contra el fallo del Consejo de Estado sobre la estación

Armenia

Luego del fallo del consejo de estado que ordena al Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA reintegrar 12.240 millones de pesos a la alcaldía por los incumplimientos del contrato para la construcción del complejo cultural y turístico de la estación, la gerente de la EDUA se refirió a lo que implica esta decisión y las acciones a tomar.

Marta Inés Martínez, gerente de la EDUA inicialmente manifestó “salió un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado donde condena a la EDUA la devolución de más de 12,000,000 de pesos al municipio de Armenia como consecuencia de la no ejecución de las obras de la fase 1 del proyecto Estación del Ferrocarril.

Y agregó “en virtud de ello, pues este fue un fallo de segunda instancia en primera instancia el Tribunal Administrativo del Quindío nos había perdonado al pago de más de 900,000,000 de pesos. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que la suma era la totalidad del valor del contrato más todas las indexaciones y demás perjuicios que se suscitaron con ocasión de esto.

Acción de tutela contra el fallo

La gerente de la EDUA fue clara en manifestar “En virtud de ello, estamos en el proceso de instaurar una acción de tutela contra el fallo del Consejo de Estado ya que consideramos jurídicamente que no tuvo en cuenta algunas valoraciones que sí tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo del Quindío y por las cuales pues se viene un pronunciamiento tan extremadamente grande en contra de la empresa.

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La EDUA no tiene capacidad económica

La EDUA no tiene la capacidad económica para responder por un fallo de esta cuantía y por eso estamos haciendo todas las acciones que sean pertinentes para que la vida jurídica de la EDUA continúe y podamos prestar el servicio a todos los quindianos.

Sin embargo, pues también tenemos unas labores legales que debemos realizar y compromisos de parte de la Junta de Socios.

Recordó que la EDUA es una empresa de propiedad del municipio de Armenia y de las Empresas Públicas de Armenia. Entonces, pues hay que hacer todas las acciones conducentes a que no se cometan perjuicios en contra de ninguna de las entidades.