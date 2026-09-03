En Armenia aplazan fecha para la jornada del día sin carro y sin moto

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Y es que la jornada estaba prevista para el miércoles 23 de septiembre dando cumplimiento al segundo semestre del año, sin embargo, por la actual contingencia fue aplazada.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño manifestó que en efecto la jornada estaba proyectada a desarrollarse en este mes, pero en reunión con sectores directamente relacionados acordaron suspender la jornada y están a la espera de expedir el acto administrativo estableciendo la modificación correspondiente.

“Hoy el decreto que está vigente lo establece para el 23 de septiembre, pero ya se realizó una reunión con los sectores directamente relacionados, como lo establece el acuerdo municipal y el reglamento de este día donde acordamos, y fue una propuesta de la administración municipal, suspender la fecha del 23 y estamos ya esperando para expedir el acto administrativo modificando esa fecha”, indicó.

Enfatizó que se han generado unas propuestas en cuanto a la nueva fecha para desarrollar el día sin Carro y sin moto como es a finales del mes de octubre, pero no está confirmado porque dijo están en las evaluaciones respectivas.

“Hay unas propuestas sobre la mesa, ya hay una que es para finales del mes de octubre. Estamos ya es para realizar el el acto administrativo y allí ya definiremos esa nueva fecha y se socializará este nuevo Día sin Carro y sin Moto en la ciudad”, dijo.

Recordó que no significa que se eliminará la jornada, sino que queda aplazada entendiendo que existe un acuerdo municipal que establece que el día sin carro y sin moto debe realizarse dos veces al año.

“Recordemos que hay un acuerdo municipal que establece que el Día sin Carro y sin Moto se debe realizar dos veces al año en la ciudad, uno cada semestre. Entonces, por eso lo que está sobre la mesa es el aplazamiento, no la cancelación de la jornada”, puntualizó.