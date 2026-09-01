Fallo contra la EDUA por obra inconclusa de la estación del ferrocarril en Armenia

Armenia

Vuelve y juega nuevo fallo judicial por el elefante blanco de la antigua estación del ferrocarril en Armenia, en esta oportunidad el Consejo de Estado ordena a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA a reintegran 12.240 millones de pesos a la alcaldía por no cumplir con la construcción del proyecto denominado complejo cultural y turístico La Estación.

El fallo es la sección tercera del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Fernando Alexia Pardo, resolvió una demanda que interpuso la Alcaldía de Armenia contra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. (EDUA), por un el incumplimiento del contrato suscrito el 3 de marzo de 2015 para la construcción del “centro cultural y turístico fase 1”, por valor de $4.999′880.522 y con un plazo inicial de ejecución de 7 meses.

En la providencia el Consejo de Estado indica “declarar la nulidad absoluta del Contrato Interadministrativo N° 008 de 2015, el cual tenía por objeto: “la construcción del centro cultural y turístico La Estación Fase 1, celebrado entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA

Además, condenar a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda., -EDUA a reintegrar al municipio de Armenia, la suma de ocho mil doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte. ($8.254′412.841), a título de capital, y tres mil novecientos ochenta y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. $3.985′641.475,44), por concepto de intereses;

Para un total de doce mil doscientos cuarenta millones cincuenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. ($12.240′054.316,44), sin que haya lugar a descontar los rendimientos financieros que se hubieren trasladado previamente a la entidad territorial.

Además en el fallo indica el Consejo de Estado que “compulsar y remitir, por Secretaría, copia del presente expediente a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones que correspondan en punto de la eventual infracción del ordenamiento jurídico penal en la estructuración y celebración del contrato interadministrativo n° 08 de 2015 es decir involucrar en la investigación a la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, y el exgerente de la Edua, Sebastián Congote.

Foto: Cortesía Consejo de Estado Ampliar Foto: Cortesía Consejo de Estado Cerrar