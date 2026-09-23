Comerciantes de Tunja enviaron 28 toneladas de ayudas a damnificados en Pereira

Luis Muñoz, comerciante de la Plaza de Mercado del sur de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La solidaridad de los comerciantes de la Plaza de Mercado del Sur de Tunja llegó hasta Pereira, donde entregaron cerca de 28 toneladas de ayudas a familias afectadas por el terremoto. La iniciativa contó con la participación de comerciantes grandes y pequeños, además de trabajadores y transportadores.

Luis Muñoz, comerciante de la plaza, afirmó que la campaña surgió de manera colectiva y que incluso quienes no tenían recursos económicos aportaron con su trabajo para hacer posible el traslado de las donaciones.

“Lo primero, a Pereira mandamos un promedio de 28 toneladas. Todos los comerciantes, desde los pequeños hasta los grandes, todos aportamos, hasta los mismos coteros cargaron los carros; ellos no cobraron porque también querían solidarizarse con la gente de Pereira”, indicó el comerciante.

Los productos fueron trasladados por integrantes de la plaza hasta diferentes sectores de la capital de Risaralda, donde las ayudas fueron entregadas directamente a las comunidades.

“Ellos no los llevaron a los barcos de alimentos, directamente a las zonas, a las comunas, a barrios, hasta que entregaron todo. Fue una obra muy bonita, que nos llevó a todos satisfechos, porque todo el mundo nos agradecía allá”.

Muñoz destacó que la operación también contó con vehículos aportados por los propios comerciantes y con la participación de los llamados coteros, quienes apoyaron las labores de cargue y transporte.

“Los comerciantes también colocaron sus camiones y esto fue toda cuestión de comerciantes. Nos sentimos satisfechos, porque cuando podamos colaborar y más se trata de nosotros mismos, los colombianos, sea donde sea, ayudemos”, aseguró.

Para el comerciante, la jornada volvió a demostrar la disposición de los boyacenses para apoyar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

“El boyacense tiene esa posibilidad de colaborar como sea, como se pueda y en lo que sea. Yo felicito mucho a los compañeros, porque lo hicimos de corazón y cuando las cosas salen de corazón, salen muy bien”, enfatizó.

La iniciativa permitió que las donaciones recolectadas en Tunja fueran llevadas hasta las zonas afectadas, en una muestra de solidaridad entre comunidades de diferentes regiones del país.