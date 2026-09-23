Advierten riesgos por humo del incendio de Iguaque.

Aunque el incendio forestal en el Santuario de Iguaque avance hacia su control, las autoridades y especialistas mantienen la alerta por los efectos que pueden generar el humo y las partículas suspendidas en el ambiente. Bomberos, rescatistas y habitantes de las zonas cercanas permanecen entre los grupos con mayor exposición.

El doctor Ángel David Barahona, docente de la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, explicó que las personas que permanecen cerca del incendio están expuestas a intoxicaciones por inhalación de humo y a posibles quemaduras de las vías respiratorias. Según el especialista, la combustión también puede generar sustancias que comprometen la salud.

El Dr. Barahona, advirtió además que las partículas son lo suficientemente pequeñas para permanecer en el aire durante días e incluso semanas. Por esa razón, recomendó mantener medidas de protección durante las siguientes semanas en las zonas afectadas.

El especialista señaló que los niños, especialmente quienes presentan enfermedades respiratorias, los adultos mayores y las personas con enfermedades pulmonares pueden tener mayores complicaciones. Ante esta situación, recomendó utilizar tapabocas N95 o con una capacidad de filtración superior, debido a que los tapabocas de tela y los quirúrgicos no ofrecen la misma barrera frente a este tipo de partículas.