Presunto responsable del feminicidio de su pareja en Tunja fue enviado a prisión

El acusado aceptó el cargo de feminicidio agravado y un juez ordenó su traslado a la cárcel de El Barne

Tunja

Andrés Camilo Quintero Suárez, señalado como presunto responsable del asesinato de su compañera sentimental, ocurrido el pasado 30 de agosto en el barrio Ciudad Jardín de Tunja, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, por decisión de un juez de control de garantías.

La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves, 3 de septiembre, al procesado ante las autoridades judiciales, luego de que fuera dado de alta del centro médico donde permanecía recluido tras haberse autolesionado, presuntamente después de ocurrido el crimen. El hombre se presentó de manera voluntaria ante las autoridades.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal Seccional URI de Tunja, Quintero Suárez habría atacado con un arma cortopunzante a su pareja durante la madrugada del 30 de agosto, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía indicó que el hecho se habría producido en medio de un episodio de celos. También señaló que la pareja mantenía una relación con convivencia intermitente desde hace aproximadamente cuatro años y que, durante los últimos cuatro meses, compartían la misma vivienda.

La investigación estableció, además, que la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física y psicológica.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Andrés Camilo Quintero Suárez el delito de feminicidio agravado, cargo que fue aceptado por el procesado de manera libre y voluntaria, con la asesoría de su abogado.

Tras analizar la solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Las audiencias de imputación y medida de aseguramiento se realizaron este 3 de septiembre en Tunja.