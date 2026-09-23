Incendio deja millonarias pérdidas para Villa de Leyva

El incendio forestal que afecta el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque también ha generado consecuencias económicas para Villa de Leyva. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, el municipio estaría registrando pérdidas estimadas en 250 millones de pesos diarios mientras permanece la emergencia.

Entre las principales afectaciones se encuentran la suspensión de eventos y la cancelación de reservas de turistas nacionales e internacionales. La suspensión de actividades relacionadas con el Festival Villa del Cine, mientras establecimientos turísticos enfrentan una reducción de visitantes.

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, explicó que el turismo constituye la principal fuente de recursos del municipio y reconoció el papel que han tenido los gremios hoteleros y turísticos durante la emergencia. Según el mandatario, estos sectores también han puesto vehículos y personal a disposición de las operaciones de atención.

El municipio mantiene el seguimiento a la emergencia mientras las autoridades esperan mejores condiciones para normalizar las actividades. El alcalde encargado, Nicolás Méndez, hizo además un llamado a los colombianos para que, cuando las condiciones permitan el regreso de visitantes, apoyen nuevamente la economía local mediante el turismo.