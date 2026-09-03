Alcaldía de Paipa construirá un tanque de 270 mil litros de agua para La Salvia

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho socializó con la comunidad la construcción del tanque de almacenamiento de gran capacidad de agua potable del Acueducto Regional La Salvia / Foto: Alcaldía de Paipa.

Paipa

La Alcaldía de Paipa avanza en una estrategia para fortalecer el abastecimiento de agua potable en el municipio, especialmente en las zonas rurales. En este marco, fue socializada la construcción de un tanque de almacenamiento de 270 mil litros para el Acueducto Regional La Salvia, uno de los sistemas de mayor cobertura en el sector rural.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, indicó que esta obra hace parte de la estrategia denominada Gestión Hídrica 13, enfocada en garantizar continuidad, cobertura y calidad en el servicio de agua.

“Uno de esos temas es la capacidad de almacenamiento y mira que ahora que viene este fenómeno del Niño, sí que vamos a valorar. Nosotros ya hemos construido dos tanques de más de 250 mil litros en acueductos de los más grandes rurales”.

Según el mandatario, el proyecto de La Salvia ya cuenta con contrato adjudicado e interventoría, por lo que se espera avanzar en su ejecución para fortalecer la capacidad de almacenamiento del sistema.

“El que estábamos socializando y anunciando es también la construcción de 270 mil litros, un tanque para el acueducto de La Salvia, que también es un acueducto muy grande. Ya se contrató, ya se tiene el contrato adjudicado”.

Paipa se prepara ante posibles efectos del fenómeno del Niño

La administración municipal también anunció que trabaja en otras alternativas para garantizar el suministro durante eventuales periodos de sequía. Camacho aseguró que, por ahora, el municipio no presenta dificultades de abastecimiento, pero se están tomando medidas preventivas.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de contar con un carrotanque y el aprovechamiento de nuevas fuentes de agua. Además, se adelantan gestiones relacionadas con un pozo profundo ubicado en el sector de Río Arriba.

“Nosotros hasta el momento no hemos tenido dificultades, estamos también verificando la compra de un carrotanque, preparándonos para lo que viene, pero hoy podemos darle un parte de tranquilidad a los paipanos”.

El alcalde destacó que el almacenamiento permitirá contar con una mayor capacidad de respuesta cuando disminuya la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento.

“Primero garantizar cantidad de agua, pero dos, ahora con este fenómeno del Niño que nos advierten que va a ser de los peores de la historia, pues seguramente los acueductos puedan tener alguna capacidad de almacenamiento”.

La estrategia contempla además avanzar en la recuperación y diversificación de las fuentes de agua. De acuerdo con Camacho, se están retomando estudios para evaluar la posibilidad de captar agua del río Chicamocha y someterla a procesos de tratamiento.

La apuesta, explicó, es evitar depender de una única fuente y contar con alternativas que permitan mantener el servicio ante escenarios de escasez.

“Por eso es muy importante tener una fuente, dos, tres fuentes, para que podamos garantizar el servicio del agua a todos los paipanos”, aseguró.

La Alcaldía también hizo énfasis en la responsabilidad de los usuarios frente al consumo, especialmente ante las condiciones climáticas que podrían presentarse en los próximos meses.

“Nunca habrá agua suficiente, seguramente el buen uso del agua, el mínimo consumo de energía, todo lo que seguramente se viene en campañas, en que nosotros aportemos a que no tengamos ninguna escasez”, enfatizó el mandatario.