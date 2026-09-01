Martes 1 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Así quedó el centro comercial IBG en Armenia por el terremoto, ya están en las reparaciones. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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El departamento del Quindío tiene más del 80% de su oferta turística activa, luego de 22 días del terremoto, los parques temáticos, las fincas turísticas y la visita a la mayoría de pueblos

Así lo confirmó la secretaria de turismo del Quindío, Juana Camila Gómez que señaló “informar a la comunidad que el departamento del Quindío tiene más del 80% de su oferta turística activa, funcionando en total normalidad, con todas las condiciones de seguridad y de responsabilidad. En ningún momento vamos a arriesgar la seguridad ni de nuestros turistas ni de las personas que viven en nuestro departamento del Quindío.

Entonces, aprovecho de nuestro espacio para invitarlos a todos y para que seamos responsables y contribuyamos entre todos con la dinamización y la reactivación económica de nuestro departamento del Quindío.

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A quienes nos escuchan de otras regiones del país y del mundo, invitarlos a visitar el departamento del Quindío porque visitar el departamento del Quindío también es ayudar con su reconstrucción y con su reactivación.

Sobre la operatividad del aeropuerto el Edén la funcionaria indicó “Debemos empezar por aclarar que desde el 11 de agosto nuestro aeropuerto empezó con operación normal, con contingencia sí, con espera sí, pero empezó a operar. Afortunadamente no tuvo afectaciones ni en pista ni en torre, lo que lógicamente facilitó mucho más esta eh esta apertura de operaciones de nuevo.

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Y agregó “Muchas aerolíneas han llegado temporalmente a nuestro departamento del Quindío y sin duda alguna estamos seguros que hemos venido reafirmando esas labores, esos compromisos, esos incentivos. Ellos ya han podido ver acá en el departamento, ya en el aeropuerto, cuál es la dinámica del departamento, cuál es la demanda en pasajeros que tenemos y demás. Entonces, hoy estamos operando con frecuencias adicionales a Bogotá, a Cartagena, tenemos dos frecuencias semanales.

Estuvimos también con la frecuencia temporal de Copa a Panamá, pero seguimos trabajando. Muy buenos comentarios, una muy buena percepción de cada una de estas aerolíneas de nuestro aeropuerto.

También estamos haciendo un trabajo a toda marcha para poder terminar las adecuaciones y las mejoras en infraestructura que lógicamente se deben hacer a causa y en consecuencia de lo ocurrido en el terremoto, pero seguimos trabajando.

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Hemos venido avanzando en estas estrategias de conectividad que nos habíamos propuesto hace unos años, pero que hoy se nos vuelven un poquito más aceleradas, que nos dan la oportunidad estas aerolíneas de contarles un poco más, de conocer nuestro territorio, de conocer nuestro aeropuerto, pero ante todo, que están muy interesados en poder hacer uso de esa bolsa de incentivos que tenemos construidas de la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio, el Comité Intergremial, muchos otros sectores económicos se han sumado.

También estamos en este momento desarrollando una estrategia para esas aerolíneas para que ellos puedan ofrecerle un valor agregado a cada uno de esos viajeros. Asimismo, con el sector de hotelería y el sector de gastronomía. Entonces, yo pienso que acá nos queda una reflexión y una conclusión es que todos unidos podemos lograr grandes cosas y sin duda alguna la solidaridad y la unidad se ha visto en el departamento. Y eso es exactamente.

Vuelvo y repito, visitar el Quindío también es contribuir con la reactivación y con la reconstrucción de nuestro departamento. Los esperamos. Todas las condiciones de seguridad están dadas para que ustedes puedan disfrutar y vivir una experiencia inolvidable en nuestro corazón de Colombia.

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El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez habló del estado actual de la parroquia San José de Montenegro que se vio afectada por el terremoto del 10 de agosto y señaló “El parte oficial de la iglesia de Montenegro no se ha decidido finalmente todavía. Algunos ustedes saben que dicen que hay que demoler, otros dicen que se puede recuperar parte del edificio, pero obviamente que el templo está muy afectado.

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Y añadió “Yo tuve la oportunidad de recorrer el templo y nos damos cuenta que si una de las paredes, la del presbiterio, cae, destruye totalmente la casa cural. El día que hubo el terremoto, los padres y la señora que hacía los oficios domésticos alcanzaron a salir y una vez salieron se derrumbó todo el techo de la casa cural y la casa cural vieja quedó inservible también.

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Sobre los daños en la parroquia San Francisco de Armenia frente al CAM el obispo señaló “la casa de los frailes menores. Prácticamente no está habitable, ni la parroquia ni el convento de los frailes, que tiene afectaciones muy pero muy graves. Sin embargo, en diálogo con el padre Luis Toro, él me contaba que ya el provincial había tomado cartas en el asunto, ya habían venido unos ingenieros también de la provincia, nosotros también enviamos nuestros ingenieros y están mirando qué se puede hacer. La decisión también se las haremos a ver en su momento.

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¿Ya se ha podido cuantificar cuánto recurso se necesita para recuperar las iglesias y las casas curales en el departamento de Quindío?

Obispo: Creo que sería irresponsable dar una cifra porque en este momento no se puede cuantificar. Los párrocos hoy están haciendo primero los presupuestos que corresponden también a cada jurisdicción para presentarlos a las aseguradoras. Una de las cosas en las que yo he venido insistiendo a los párrocos del de que soy el obispo de la diócesis de Armenia, es la necesidad de asegurar nuestros templos.

Pero hay templos que no pueden ser asegurados por la vejez de ese edificio, por la antigüedad. Sin embargo, la mayoría de los templos en el Quindío, la mayoría de casas curales, estaban aseguradas. ¿Eso qué implica? Que lo que nos dé el seguro seguramente que lo vamos a aprovechar y luego se complementará con los recursos que lleguen, porque queremos ser en eso muy honestos y transparentes. Si no necesitamos el recurso, pues no vamos a recibirlo y vamos a utilizar el recurso para lo que sea donado, que es para la reconstrucción.

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Puentes y vías del Quindío resultaron afectadas tras el terremoto, desde la administración departamental avanzan en las gestiones presupuestales para la intervención

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate alrededor del estado de las vías después del terremoto del pasado 10 de agosto y precisamente el director vial y secretario de infraestructura encargado del departamento Jhonny Alberto Rodríguez evidenció el panorama actual.

Manifestó que han realizado una labor ardua respecto del inventario vial del estado actual de las vías del departamento en el que trabajan de la mano de los alcaldes de los doce municipios.

Enfatizó que los alcaldes son los encargados de las vías terciarias que hacen parte de los municipios por lo que están recopilando la información para ingresarlas y tener un inventario total con las vías que hacen parte del departamento que son las secundarias.

Resaltó que no solo han identificado vías afectadas sino también puentes tras el fuerte sismo como son el puente La Virginia, puente Río Roble, Puerto Alejandría, Don Nicolás, Río Rojo en diferentes zonas del departamento que registran afectaciones consistentes en fisuras lo que requiere una reparación.

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En cuanto a la vía Quimbaya- Montenegro, enfatizó que fue la primera vía que intervinieron teniendo en cuenta su importancia donde entre 10 y 12 de agosto lograron remover 6.700 metros cúbicos de tierra, lodo, material vegetal y orgánico, además del retiro de rocas de gran tamaño.

Destacó que avanza la gestión con el gobierno nacional para la consecución de recursos entendiendo que ningún ente territorial cuenta con un presupuesto fijo para atender una calamidad que nadie tenía prevista como fue el terremoto.

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En otras noticias, El desempleo en Colombia se ubicó en 8,1% en julio 2026, según el DANE.

Según esas cifras Bajó el desempleo en Armenia pasó del 10.6% a 8.5%, también disminuyó la informalidad al pasar del 43.6% a 42.6%, y se redujo el desempleo juvenil de 17.6% al 15.0.

El mercado laboral continúa mostrando señales de fortalecimiento en julio de 2026. La tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,1%, una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 8,8% registrado en el mismo mes de 2025, según lo confirmó el director del DANE, Ricardo Valencia.

De acuerdo con la entidad, la tasa global de participación alcanzó 64,8% y la tasa de ocupación llegó a 59,5%, superiores a las observadas un año atrás, cuando se situaron en 64,6% y 58,9%, respectivamente.

Reveló que en julio los ocupados ascendieron a 24.5 millones con un incremento de las 578 mil personas que ingresaron en el mercado laboral, los desocupados 2.1 millones y los inactivos 14.5 millones.

El informe revela que en julio de 2026 el país registró 24,5 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 578.000 empleos frente al mismo periodo del año anterior. Los sectores que más contribuyeron a la generación de puestos de trabajo fueron administración pública, educación y salud, con un aporte de 404.000 nuevos ocupados; comercio y reparación de vehículos, con 158.000; y construcción, con 156.000 empleos adicionales.

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Vuelve y juega nuevo fallo judicial por el elefante blanco de la antigua estación del ferrocarril en Armenia, en esta oportunidad el Consejo de Estado ordena a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, EDUA a reintegran 12.240 millones de pesos a la alcaldía por no cumplir con la construcción del proyecto denominado complejo cultural y turístico La Estación.

El fallo es la sección tercera del consejo de Estado con ponencia del magistrado Fernando Alexia Pardo, resolvió una demanda que interpuso la Alcaldía de Armenia contra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. (EDUA), por un el incumplimiento del contrato suscrito el 3 de marzo de 2015 para la construcción del “centro cultural y turístico fase 1”, por valor de $4.999’880.522 y con un plazo inicial de ejecución de 7 meses.

En la providencia el consejo de estado indica “declarar la nulidad absoluta del Contrato Interadministrativo N° 008 de 2015, el cual tenía por objeto: “la construcción del centro cultural y turístico La Estación Fase 1, celebrado entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA

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Además condenar a la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda. -EDUA a reintegrar al municipio de Armenia la suma de ocho mil doscientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte. ($8.254’412.841), a título de capital, y tres mil novecientos ochenta y cinco millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. $3.985’641.475,44), por concepto de intereses; para un total de doce mil doscientos cuarenta millones cincuenta y cuatro mil trescientos dieciséis pesos con cuarenta y cuatro centavos m/cte. ($12.240’054.316,44), sin que haya lugar a descontar los rendimientos financieros que se hubieren trasladado previamente a la entidad territorial.

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Además en el fallo indica el Consejo de Estado que “compulsar y remitir, por Secretaría, copia del presente expediente a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones que correspondan en punto de la eventual infracción del ordenamiento jurídico penal en la estructuración y celebración del contrato interadministrativo n° 08 de 2015 es decir involucrar en la investigación a la exalcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, y el exgerente de la Edua, Sebastián Congote

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Se llevó a cabo comité extraordinario sobre la migración atendiendo la solicitud de la Defensoría del Pueblo. El encuentro contó con la participación de Migración Colombia, delegados de las Alcaldías municipales, la Asamblea departamental y la Asociación de Venezolanos en el Quindío (Asovenquin).

La reunión fue convocada para dar un parte de tranquilidad y claridad a la comunidad ante la confusión generada por recientes declaraciones del Gobierno nacional, abordando a fondo las diferencias normativas entre la población en condición irregular e ilegal.

Al evaluar el desarrollo de la jornada y los compromisos asumidos en la mesa de trabajo, la secretaria de Familia, Aleyda Marín Betancourt, destacó la orientación brindada por las autoridades migratorias y la continuidad en la atención a esta población: “La exposición de Migración Colombia fue muy importante en esta mesa de trabajo y de aquí se concluyó en adelante seguir el apoyo por parte del departamento y del Consejo Departamental de Población Migrante a nuestra población migrante, vamos a seguir apoyándolos como venimos haciendo, como hay que hacerlo después del sismo”.

Por su parte, desde la vocación comunitaria y el trabajo coordinado con la institucionalidad, el director de Asovenquin, Deyson Romero, resaltó la concertación de acciones concretas para beneficiar tanto a los usuarios como a los servidores públicos del departamento: “Desde acá hemos obtenido acuerdos para realizar capacitación en temas de migración a los distintos funcionarios que brindan respuesta a la población objetivo; de igual forma se estarán realizando ferias y se estará realizando un acompañamiento integral a toda nuestra población migrante”.

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La respuesta de la Alcaldía de Armenia frente a las afectaciones ocasionadas por el sismo continúa llegando a diferentes sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los beneficiados fueron integrantes del sector cultural, quienes recibieron ayudas humanitarias alimentarias gestionadas por la Administración Municipal y la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura.

La jornada permitió brindar acompañamiento a artistas y trabajadores de diferentes disciplinas, entre ellas danza, música, teatro, artes plásticas y artesanías, sectores que también han enfrentado dificultades como consecuencia de las afectaciones en viviendas, espacios de trabajo y disminución de sus actividades laborales.

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Nuevamente, el semáforo que regula movilidad en la carrera 23 con calle 13, sector del barrio Los Álamos, fue vandalizado en su infraestructura y caja de control, lo que lleva a una falla total en su funcionamiento.

El secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón, informó que ya con esta son seis las veces que el semáforo ha sido vandalizado, poniendo en riesgo de siniestralidad a los conductores y peatones.

Desde Setta, el llamado a la comunidad es para que, en caso de presenciar estos actos de vandalismo, no duden en hacer el llamado a la Policía Nacional y así evitar el robo de estos elementos que son fundamentales para la correcta movilidad de los armenios.

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Las autoridades en el Quindío descartan presencia de grupos armados tras la aparición de mensajes alusivos en la vía La Línea

Durante este fin de semana circularon mensajes alusivos a través de grafitis a grupos armados como las Farc en el importante corredor vial de la Línea que conecta a los departamentos del Quindío y Tolima.

En el marco de la presentación del nuevo coronel de la Policía del departamento, el comandante saliente coronel Carlos Mario Bustamante dio a conocer que evidenciaron la situación por lo que establecen las medidas de seguridad pertinentes en articulación con el Ejército.

Fue claro que ante los constantes operativos que realizan contra los grupos delincuenciales generan la incomodidad por la permanencia que desean en los territorios, es clave la capacidad militar y policial sobre este eje vial. Destacó que es poco probable que frente a la capacidad que se tiene es poco probable que exista alguna acción diferente a generar una publicidad de que un grupo al margen de la ley está vigente.

Recordemos que días antes de la posesión presidencial se generó una alerta en el departamento sobre la posible aparición de panfletos o banderas de grupos armados ilegales en límites con Tolima y el Norte del Valle del Cauca.

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La Policía Quindío presenta el siguiente balance operativo y preventivo durante el fin de semana donde a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, se recibieron un total de 3.322 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 168 por riñas y 222 por producir ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad.

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La Policía Quindío capturó en flagrancia de un ciudadano extranjero de 26 años de edad, conocido con el alias de “Muelas”, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento de registro personal, los uniformados hallaron en poder del ciudadano una media de tela color gris, en cuyo interior fueron encontrados 130 envoltorios plásticos que contenían cocaína.

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En más de un 90% avanza el desmonte del teleférico del municipio de Buenavista

Recordemos que el proyecto del teleférico del parque Tolrá en el municipio de Buenavista no contaba con las condiciones técnicas por lo que llevaba más de 10 años sin funcionamiento y es así como la administración departamental inició el proceso de desmonte.

El secretario de infraestructura encargado del Quindío, Jhonny Alberto Rodríguez se mostró complacido por la labor que vienen realizando en la zona que ya permitió un avance de ejecución superior al 90% del antiguo sistema.

Sostuvo que están en el inventario del estado actual de lo que hacía parte del proyecto y los elementos desmontados serán entregados a los talleres departamentales teniendo en cuenta que el municipio establecerá un proceso turístico para recuperar este espacio pensando en la dinámica económica.

Enfatizó que espera en cerca de 15 días finalice el desmonte del teleférico que está liderando la secretaría de infraestructura departamental para generar el acompañamiento pertinente a los diferentes proyectos de los municipios del departamento. Es de anotar que dicha intervención contempla una inversión superior a los 370 millones de pesos.

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Mientras en los hogares se implementan acciones para reducir el consumo de agua durante, existe un desperdicio que muchas veces pasa desapercibido: las fugas que permanecen ocultas en sanitarios, llaves, tanques o tuberías. Aunque parezcan pequeñas, estas pérdidas pueden mantenerse durante horas o incluso días, aumentando el consumo sin que los usuarios lo adviertan.

Por esta razón, Empresas Públicas de Armenia EPA invita a la comunidad a revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas de sus viviendas y a estar atentos a señales como el sonido constante de agua, manchas de humedad, goteos, cambios inesperados en el consumo o sanitarios que continúan dejando pasar agua después de ser utilizados.

Una de las verificaciones que pueden realizar los usuarios consiste en asegurarse de que todas las llaves y aparatos que utilizan agua estén cerrados y, posteriormente, observar el medidor. Si durante este periodo el equipo continúa registrando consumo, podría existir una fuga que requiere revisión y reparación.

El sanitario es, precisamente, uno de los puntos que merece mayor atención. Una fuga interna puede no generar un goteo visible, pero sí permitir que el agua continúe circulando hacia el desagüe. Para identificarla, los usuarios pueden observar si el nivel del agua cambia sin haber utilizado el sanitario o si se escucha un flujo permanente.

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Empresas Públicas de Armenia EPA realiza hoy martes 1 de septiembre de 2026 una suspensión preventiva del servicio de acueducto en el Sector Hidráulico 121, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., como parte de las acciones de mantenimiento y optimización de la infraestructura que permiten fortalecer las condiciones hidráulicas y operativas del sistema.

La intervención contempla la reposición de la estación macromedidora y reguladora de cuatro pulgadas que abastece este sector, que beneficiará las condiciones operativas del sistema de acueducto en la zona.

Durante la jornada se verán afectados los suscriptores de los sectores Condominio Villa del Rosario, Conjunto Guayacanes, Granada, La Arboleda, La Cabaña, Las Palmas, Urbanización Murano y Vieja Libertad.

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La gobernación del Quindío informa a la ciudadanía que, a partir de este martes 1 de septiembre se retomará el horario habitual de atención y trabajo en las instalaciones del Centro Administrativo Departamental. La jornada será de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p. m., permitiendo avanzar en la normalización de las actividades institucionales y en la atención presencial a los quindianos.

Esta decisión hace parte del proceso de retorno a la normalidad de las actividades administrativas, luego de las acciones implementadas tras el terremoto y de las correspondientes verificaciones técnicas realizadas en el edificio.

Tras las evaluaciones adelantadas, se determinó que las instalaciones no presentaban afectaciones estructurales que impidieran el desarrollo de las labores institucionales, lo que permitió avanzar progresivamente en la reactivación de los servicios y la atención a la ciudadanía.

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En deportes, el entrenador quindiano de parkour, Gustavo López, estará en Vladivostok, Rusia, como representante de Urban Ninjas Armenia en los Premios Kardo, reconocimiento internacional dedicado al deporte y la cultura urbana.

Gustavo López viajará el 13 de septiembre junto a una delegación de nueve colombianos, luego de que el proceso desarrollado desde el Quindío fuera seleccionado por su impacto social y el trabajo que durante 17 años ha vinculado a niños, jóvenes y adultos alrededor del deporte, el arte y la cultura.