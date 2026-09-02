Usuarios de ESSA pagarán más si superan su límite de consumo de energía

Los usuarios de ESSA tendrán desde ahora una referencia mensual de cuánta energía deberían consumir. Si se pasan demasiado de ese límite, tendrán que pagar un valor adicional en la factura.

La medida hace parte del Programa Nacional de Incentivos al Uso Eficiente de la Energía, definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ante el riesgo que representa el fenómeno de El Niño para la generación de energía en el país.

Pero el cobro no empieza de inmediato. Durante septiembre ESSA tendrá un periodo pedagógico. Eso significa que los usuarios podrán conocer su meta y comparar cuánto están consumiendo, pero todavía no tendrán un recargo por excederla. Los cobros adicionales comenzarán a reflejarse en las facturas posteriores.

¿Cuándo empiezan los cobros adicionales?

Cada usuario tendrá una meta diferente. Para calcularla se tomarán sus consumos de los últimos 12 meses y se establecerá un valor de referencia que permanecerá fijo mientras esté vigente el programa.

A partir de ahí hay tres escenarios.

Si una persona consume entre el 90 % y el 110 % de su meta, su factura seguirá funcionando normalmente, pero no recibe beneficio por ahorro, pero tampoco paga un cobro adicional.

El problema aparece cuando supera el 110 %. En ese caso, el recargo se aplicará únicamente sobre la energía consumida por encima de ese límite y no sobre todo el consumo del mes.

Por ejemplo, si la meta de una vivienda es de 200 kilovatios hora, podrá llegar hasta 220 sin recibir un cobro adicional. Si consume 250, el recargo se calculará sobre los 30 kilovatios hora que excedieron ese límite.

El recargo será diferente según el tipo de usuario. Será menor para los hogares de estratos 1, 2 y 3, aumentará para los estratos 4, 5 y 6 y será más alto para comercios e industrias.

¿Y qué pasa con quienes ahorren?

También habrá un incentivo para quienes reduzcan considerablemente su consumo.

Si un usuario queda por debajo del 90 % de su meta, podrá recibir un saldo a favor cuando termine el programa. Ese dinero saldrá de lo recaudado con los cobros a quienes consumieron por encima del límite.

Eso quiere decir que no hay un descuento fijo prometido. El valor dependerá de cuánto dinero se recaude y del nivel de ahorro alcanzado por cada usuario.

ESSA anunció además que habilitará en su página web una herramienta para que cada cliente consulte cuál es su meta individual.

No todos entrarán en este esquema. Quedan por fuera, entre otros, los usuarios con medidores prepago, instituciones de salud, colegios, organismos de emergencia, entidades de seguridad y algunas entidades oficiales.

Tampoco participarán los municipios que hayan sido identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo como afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La medida busca reducir la demanda de energía en momentos en que El Niño puede disminuir la cantidad de agua disponible para generar electricidad.

Para los hogares, sin embargo, el cambio más concreto será otro. Pues, desde ahora tendrán que saber cuál es su meta y vigilar cuánto se alejan de ella antes de que ese exceso termine reflejado en la factura.