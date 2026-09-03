HOY inicia la Feria Bonita en Bucaramanga: esta es la programación del 3 al 6 de septiembre

La jornada inaugural comenzará a las 9:00 de la mañana con ‘Vive la Fiesta… Vístete de Feria’, en la Alcaldía de Bucaramanga. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, se realizará el Summit “Una Generación que Trasciende” Leadership 2026 en el Teatro Santander, mientras que la programación cerrará con La Noche Bonita, a las 7:00 de la noche.

La mayoría de los eventos son gratuitos y se estarán desarrollando en diferentes puntos de la ciudad y para todas las familias.

La directora del Instituto Municipal y Turismo, Natalia Torres, aseguró que “esta podría ser una de las versiones más importantes de la feria, debido a la llegada de empresas aliadas, la cantidad de artistas y el crecimiento esperado en la llegada de turistas a la ciudad; 77 eventos para todas las familias”.

Este 4 de septiembre, el Estadio Américo Montanini será el escenario del primer concierto de la feria, el concierto ‘Festival de la Familia’. A partir de las 4:00 de la tarde los artistas que se estarán presentando son: Alex Zurdo, Miel San Marcos, Su Presencia Worship, David Escarpeta, Antonio de la Fe y Ministerio Santo Fuego.

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El sábado 5 de septiembre, la agenda continuará con eventos como Negocios Verdes, el 15° Cigarra de Oro, el Picacho Challenge y el esperado ‘Superconcierto’ con boletería gratuita en el estadio Américo Montanini que contará con artistas como Silvestre Dangond, Rayos de México, Maurio Rivera y Cristian Ahumada.

Para finalizar este primer fin de semana de Ferias el domingo 6 de septiembre se realizará además la Final de Tiple en la Gran Sala del Teatro Santander a las 6:00 pm.

“Los dos fines de semana concentrarán importantes actividades, incluyendo conciertos, festivales y los tradicionales desfiles que harán parte de la Feria Bonita de Bucaramanga”, agregó Natalia Torres.