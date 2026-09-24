Imputan cargos a exgobernador Mauricio Aguilar por fallas en la construcción de colegio en Suaita

Bucaramanga

En la tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de un colegio en Suaita.

La investigación se centra en el contrato 3835 de 2023, adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022, por más de $15.000 millones y con un plazo inicial de 12 meses. Sin embargo, el proyecto permanece paralizado y, según la información conocida, el contratista únicamente ha realizado movimientos de tierra.

La obra ha enfrentado problemas en estudios y diseños, traslado de redes eléctricas y restricciones ambientales. La CAS ordenó suspender actividades de tala y remoción de tierra al establecer que parte de la infraestructura estaría dentro de la franja de protección de las quebradas Chorreras e Inmaculada. Cerca del 38 % del proyecto estaría en esa zona.

A esto se suma la suspensión del flujo de recursos del Sistema General de Regalías, que representa cerca del 60% de la financiación, mientras se adelantan procedimientos de control. Incluso se ha planteado una posible liquidación anticipada del contrato.

La Procuraduría también formuló cargos contra Antonio José Pinzón Páez, Próspero Alberto Arenas Castillo y Nelson Eduardo Navas Beltrán por presuntas irregularidades en la supervisión e interventoría.

El exmandatario no aceptó los cargos que le fueron imputados.