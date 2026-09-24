MinJusticia advierte que el Estado no cederá ante presiones y violencias desde la cárcel de Girón. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

Tras la llegada de delincuentes de alta peligrosidad a la penitenciaría de máxima seguridad Palogordo en el municipio de Girón, Santander y las amenazas que se han venido presentado a guardias del Inpec desde esta cárcel, el ministro de justicia Iván Cancino desde Bucaramanga aseguró que no se cederá a presiones.

Durante su pronunciamiento, el ministro Cancino reconoció que existe preocupación en Girón, pero afirmó que la cárcel cuenta con las condiciones necesarias y que las autoridades están tomando las decisiones correspondientes para garantizar la seguridad dentro y fuera del establecimiento.

El jefe de esta cartera señaló además que el Estado mantendrá su posición frente a cualquier situación de presión o violencia y advirtió que las autoridades actuarán dentro del marco de la ley y utilizando la fuerza legítima cuando sea necesario.

“Se va a proteger a la población, se va a proteger al establecimiento carcelario, se va a proteger a los guardianes y el Estado no cede ante las presiones ni ante la violencia”, afirmó el ministro.

El ministro Cancino agregó que quienes incurran en hechos violentos tendrán que responder ante las autoridades. “O responden por la ley o responden con toda la fuerza legítima del Estado”, sostuvo.