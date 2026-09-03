Hay un nuevo hito en Puerto Antioquia: llegaron fertilizantes de Greenland para el agro de Urabá

Llegada del buque de fertilizantes de We Agro a Puerto Antioquia. Foto: cortesía Greenland.

Medellín

Un nuevo hito se logró en Puerto Antioquia tras la llegada del primer buque de fertilizantes de la empresa We Agro del Grupo Greenland, para iniciar esta nueva ruta logística que acercará los insumos a los agricultores.

Este logro representa un fortalecimiento en el agro y el desarrollo económico para el Urabá y el país, debido a que hace más eficiente la cadena de abastecimiento del sector agropecuario.

Otras regiones que se benefician

Además del Urabá, este movimiento logístico optimiza la distribución de fertilizantes a otras regiones que lo requieren, como el Eje Cafetero, el departamento de Córdoba, los Llanos Orientales, otras regiones antioqueñas y del país.

Por medio del ingreso de fertilizantes a través de Puerto Antioquia, se reducen de manera significativa las distancias a los destinos, fincas, empresas agrícolas y municipios de las regiones anteriormente mencionadas, logrando mayor competitividad para los productores agrícolas.

Nuevo momento para la producción agrícola

El gerente general de We Agro, José Rojas, explicó que “la llegada de este primer buque simboliza mucho más que una operación logística. Es el comienzo de una nueva producción de fertilizantes para el abastecimiento del agro colombiano. Nuestro propósito es generar mayor productividad y competitividad, entregando soluciones de alto valor y más cerca para una gran parte de los agricultores”.

Esta entidad está avanzando en la formulación de fertilizantes con núcleos minerales y grados específicos para cada cultivo.

No solo es banano

Cabe recordar que este grupo empresarial cultiva, además del banano, aguacate Hass, limón Tahití y acompaña otras producciones agropecuarias en Colombia.

Este ecosistema agroindustrial colombiano está enfocado en la producción y exportación sostenible de banano, pero tiene esas otras líneas de acción.

El Grupo GreenLand, una de las principales exportadoras del país, lidera este proceso con más de 5.200 empleos directos.

Según indicaron desde este grupo, antes de que el banano llegue a los mercados internacionales, se desarrollan complejos procesos de producción que garantizan su calidad de exportación, como la fumigación aérea.

Este procedimiento se realiza con aeronaves AirTractor 502 y con drones de última tecnología, que permiten que las aspersiones se realicen de manera precisa y segura.

Puerto Antioquia

Este hito se cumple siete meses después de haber iniciado operaciones Puerto Antioquia el pasado 5 de febrero.

Cabe recordar que el proceso de apertura inició desde finales de enero con la habilitación formal de comercio exterior y, posteriormente, se oficializó la apertura comercial y plena, con el arranque de operaciones aduaneras.

El siete de febrero de este año arribó el primer buque de carga internacional a Puerto Antioquia.