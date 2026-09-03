Hallan celulares y repetidores WIFI en operativo contra la extorsión en cárcel en La Dorada, Caldas

La Dorada

Un operativo contra la extorsión y otras actividades criminales adelantado desde centros penitenciarios se desarrolló en la cárcel de Alta y Media Seguridad de La Dorada. La intervención estuvo a cargo del Gaula Caldas, en articulación con la Fiscalía 3ª Especializada de Manizales y con apoyo del INPEC.

La diligencia de allanamiento y registro se concentró en 17 celdas de los patios 3, 4 y 5, un sector en el que se encuentran cerca de 300 personas privadas de la libertad. Según las autoridades, el objetivo fue afectar posibles actividades delictivas coordinadas desde el interior del establecimiento.

Durante el operativo fueron incautados nueve teléfonos celulares, 44 tarjetas SIM, 14 cargadores, 13 cables de datos, ocho manos libres y un repetidor de WiFi, elementos que serán analizados dentro de los procesos investigativos para establecer posibles contactos y conexiones con el exterior.

También fueron halladas seis armas cortopunzantes de fabricación artesanal, 235 gramos de sustancias estupefacientes, un reproductor MP4 y una memoria USB. Todo el material quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectivo análisis.

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Entre las celdas intervenidas estuvieron las de personas privadas de la libertad conocidas con los alias de “Tinejo”, mencionado por la alcaldesa de Herveo, Tolima, en relación con una presunta afectación a la comunidad del Páramo de Letras, y “Mono Amalfi”, señalado por las autoridades como cabecilla del grupo delincuencial organizado “La Cordillera”, que opera en Risaralda.

Las autoridades buscan establecer si los elementos incautados eran utilizados para coordinar extorsiones u otros delitos desde la cárcel. El Gaula reiteró el llamado a las víctimas de este delito para que no realicen pagos ni entreguen información personal ante llamadas sospechosas y denuncien cualquier caso a través de la línea gratuita 165.