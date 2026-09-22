Mamá y padrastro que al parecer asesinaron a su hija de dos años fueron enviados a la cárcel

Manizales

Pese a la atención médica recibida, en las últimas horas la menor falleció debido a la gravedad de sus lesiones, hecho que enluta a su familia y al departamento de Caldas.

En desarrollo de las labores investigativas y en coordinación con la Fiscalía, uniformados de la seccional de investigación criminal, recolectaron Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física, además de información que permitió orientar las investigaciones hacia el entorno familiar de la menor.

Como resultado de este trabajo, fueron capturadas mediante orden judicial 2 personas, quienes serían la madre de 25 años de edad, y el padrastro de 39 años de edad, inicialmente requeridas por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Tras conocerse el fallecimiento de la menor por la gravedad de sus lesiones, la Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes para la adecuación jurídica de los hechos y la imputación del delito de homicidio, de acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada durante la investigación.

El padrastro y la madre de la menor, presuntamente habrían intentado desviar la atención de las autoridades sobre las circunstancias en las que la bebé resultó gravemente lesionada, indicando inicialmente que las heridas se habrían producido durante un supuesto episodio de rabia de la niña.

Sin embargo, el trabajo desarrollado por los investigadores permitió recolectar elementos que llevaron a establecer, de manera preliminar, una hipótesis diferente sobre el origen de las lesiones, permitiendo adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente para que respondan por estos hechos y determinar su responsabilidad penal dentro del proceso.

La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier manifestación de violencia o acto que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes y expresa su solidaridad con sus familiares y allegados ante este doloroso hecho.

Finalmente, invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo a un menor de edad a través de la línea de emergencia 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.