Regreso a las aulas toma forma en Anserma, Caldas, tras rigurosa inspección a sedes educativas

Anserma

Anserma avanza en el retorno seguro de los estudiantes a las aulas luego de las afectaciones que dejó el sismo del pasado 10 de agosto. La Gobernación de Caldas y la Alcaldía de ese municipio adelantan la revisión de las sedes educativas para determinar cuáles están en condiciones de retomar las actividades presenciales.

El secretario de Educación de Caldas, Luis Herney Vargas Barrera, se reunió con el alcalde Ómar Andrés Reina para revisar una a una las condiciones de las instituciones y definir la ruta de regreso a clases. La prioridad, según las autoridades, es garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas.

Entre los casos evaluados está la sede Simón Bolívar de la Institución Educativa Aureliano Flórez Cardona, cuya comunidad había solicitado una revisión especializada de la infraestructura después del movimiento sísmico.

La inspección contó con la participación de un ingeniero estructural, quien realizó la valoración técnica del plantel. El resultado permitió establecer que la sede no presenta daños que impidan el regreso de los estudiantes a las actividades académicas presenciales.

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“Para nosotros como institución educativa era fundamental contar con una evaluación especializada que nos permitiera conocer realmente las condiciones de la infraestructura y, sobre todo, tomar decisiones pensadas siempre en la seguridad de nuestros estudiantes”, señaló Mauricio Antonio Restrepo Montes, rector de la institución.

Con esta evaluación, la sede Simón Bolívar queda más cerca de retomar la normalidad académica. Las autoridades continuarán revisando las condiciones de los demás establecimientos educativos de Anserma y del departamento para avanzar en el regreso a las aulas únicamente en los lugares donde la infraestructura ofrezca condiciones seguras.