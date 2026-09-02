En 48 horas, otro cuerpo es hallado en el departamento de Caldas, esta vez, en un paraje rural

Supía

Luego del hallazgo de un cuerpo dentro de una casa en el barrio Villa Esperanza en La Dorada (Caldas), el cual estaba atado de manos y pies, un poco más de 48 horas, en una vereda en Supía, fue encontrado otro cadáver de un hombre con una herida provocada con un arma de fuego.

“Se trataría de Guillermo León Ruiz, de 59 años, quien presenta una lesión, al parecer, con arma de fuego en la región frontal del cráneo. Esta persona fue encontrada tendida en zona rural del municipio, en un potrero y, de esta manera, se activaron todas las actividades de investigación y de inteligencia con el fin de dar con el paradero de los responsables de este hecho de afectación a la vida”, indica en el reporte oficial el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero.

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El funcionario agrega que la Policía Nacional en este departamento presenta un gran nivel de esclarecimiento de los delitos de homicidios generando decenas de capturas en los 26 municipios de la jurisdicción.

De acuerdo con las primeras informaciones, se presume que el hombre habría sido ultimado en la vereda Hojas Anchas de la última población mencionada, por eso las autoridades desplegaron las labores de investigación para dar con el o los presuntos responsables del hecho.

El municipio de Supía ajusta seis homicidios este año; cabe anotar que en las últimas horas, otro delito de estas características ocurrió en el barrio Galán en Manizales.