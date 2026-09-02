Habitantes de La Felisa, Caldas denuncian ser atacados y amenazados por ciudadanos extranjeros

Altercado entre el grupo de ciudadanos extranjeros con la comunidad y la policía en La Felisa, Caldas. Foto: pantallazo de video suministrado.

La Merced

A Caracol Radio llegó una denuncia ciudadana sobre la alteración de orden público en La Felisa (Caldas), donde al parecer, un grupo de ciudadanos extranjeros estarían causando desórdenes. Según Luisa Encarnación, presidenta de la JAC, son 10 personas las responsables que también amenazan a los habitantes del corregimiento.

“La gente se siente agredida. Esas personas llegaron a vivir acá a La Felisa, pero cada 8 días se ven involucradas en pleitos con la comunidad. Ellos empiezan una pelea con uno, dos o tres ciudadanos, pero todo se convierte en un caos, llaman a un muchacho quien los arma con machetes y objetos contundentes y acaban, prácticamente, con todo, no les importa agredir a mujeres y niños que están alrededor”.

La Presidenta de la junta, agrega que algunos residentes han huido de la localidad por amenazas recibidas por parte de los extranjeros, quienes se dedicarían a labores mineras. “En el caso más reciente, destrozaron un negocio, hay fotos y videos al respecto”.

Respuesta de las autoridades

Por su parte, las autoridades indicaron que hay pruebas de los hechos, por lo que sostuvieron una reunión con la policía, el gobernador y la Alcaldesa de La Merced para gestionar una estrategia y restablecer la seguridad.

“Conocimos lo acaecido, nos comunicamos de inmediato con el comandante del distrito de la policía, nos presenta un informe muy detallado de cómo fue la reacción de los uniformados y el acompañamiento para que no pasara a mayores. Nos preocupa mucho estas situaciones de convivencia, ojalá no haya un desenlace trágico”, manifiesta Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno de Caldas.

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En el lanzamiento de la Red de apoyo del Alto Occidente de Caldas, el jefe de la cartera departamental y la Alcaldesa de La Merced le informaron al Brigadier General Comandante de la Policía Nacional de la Región 3, el contexto de orden público del centro poblado, por lo que en conjunto establecieron varias decisiones y gestiones con Migración Colombia.

“El mensaje es claro, la comunidad del centro poblado de La Felisa no está sola, tienen todo el acompañamiento institucional, vamos a garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Haremos unas labores de verificación sobre la situación legal en el país de esas personas extranjeras y realizar algunas acciones que ya tenemos predeterminadas”, indica Gómez Escudero.

Por último, desde la Gobernación de Caldas analizan el tema, ya que ante los reiterados hechos relacionados, la finalidad es evitar que esta clase de conflictos afecten la convivencia ciudadana que se puede derivar en afectaciones a la seguridad.