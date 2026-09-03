Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 sep 2026 Actualizado 02:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Gobierno Nacional anuncia subsidios de servicios públicos para damnificados del terremoto en Cali

La medida inicialmente contempla a las familias de estratos 1, 2 y 3, mientras se busca ampliar el beneficio a los damnificados de estratos 4, 5 y 6.

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Cali, Valle del Cauca

Durante su visita a Cali para acompañar la entrega de las primeras cuatro viviendas a familias damnificadas por el terremoto, el Gobierno Nacional anunció que avanza en un esquema de subsidios para el pago de servicios públicos de los hogares afectados.

Lea también: Más de 220 personas afectadas por el terremoto aún permanecen en albergues temporales en Cali

La medida inicialmente contempla a las familias de estratos 1, 2 y 3, mientras se busca ampliar el beneficio a los damnificados de estratos 4, 5 y 6.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que para incluir a los hogares de estratos altos se estudia la expedición de un decreto extraordinario.

“Vamos a avanzar con lo que va a ser los subsidios de servicios públicos para estrato 1, 2 y 3. Estamos buscando, de maneras extraordinarias, con un decreto, poder llegar a los estratos 4, 5 y 6 que también fueron afectados, explicó el ministro Beltrán.

Le interesa: Rigo llegó al Valle con ayudas para damnificados del terremoto y confirma el Giro en Cali

La iniciativa busca brindar apoyo económico a más familias afectadas por la emergencia, mientras avanzan en Cali los diagnósticos de las viviendas y la definición de alternativas para su reparación, reconstrucción o reubicación.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir