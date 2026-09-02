Rigo llegó al Valle con ayudas para damnificados del terremoto y confirma el Giro en Cali

Rigoberto Urán recorrió este miércoles varios municipios del Valle del Cauca para entregar ayudas a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, en una jornada que comenzó en Cali y que también dejó anuncios sobre el Giro de Rigo.

El ciclista llegó al departamento con cerca de 200 toneladas de ayudas, entre materiales para la reconstrucción y productos de primera necesidad. La jornada contempla visitas a siete municipios, entre ellos Cali, Dagua, Vijes, Yotoco, Calima y Yumbo.

La donación incluye 90 toneladas de cemento, 70 toneladas de adobe y 70 toneladas de ladrillos, además de 1.200 mercados de Tiendas Ara, 12.000 productos de Colombina y 10 toneladas de productos de hidratación de Manzana Postobón.

Urán agradeció a las empresas que se sumaron a la iniciativa y destacó la importancia de unir esfuerzos entre el sector privado y las autoridades para acompañar la recuperación de las comunidades afectadas.

“Hay que trabajar en equipo: el sector privado y el sector público tienen que estar unidos”, señaló el exciclista, quien también hizo un llamado a los empresarios para continuar generando empleo y apoyando la recuperación del departamento.

En Cali, los materiales entregados serán incorporados al banco de materiales que adelanta la Alcaldía y tendrán como prioridad la reconstrucción de viviendas rurales y la atención de residencias que requieran reparaciones menores.

Durante su visita, el ciclista internacional también confirmó que el Giro de Rigo se mantiene en Cali y el Valle del Cauca y se realizará el primero de noviembre. El evento ya cuenta con 11.000 personas inscritas y, según el exciclista, se espera que genere un derrame económico cercano a los 30 millones de dólares, en una apuesta por contribuir a la reactivación de la región.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad se prepara para recibir a los 11.000 ciclistas y sus acompañantes, que podrían representar cerca de 40.000 visitantes durante las últimas semanas de octubre. La expectativa es que esa llegada beneficie a sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio.

Para Urán, mantener este tipo de eventos también hace parte de la recuperación de Cali. Además, anunció la apertura de una nueva tienda de su marca deportiva en el sur de la ciudad y señaló que continúa trabajando en el proyecto de La Finca de Rigo.