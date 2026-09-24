Con arma a la cintura, De la Espriella lideró megaoperativo en el centro de Cali: más de 80 capturas

“Ya se acabó esa olla”. Con esa frase, el presidente Abelardo de la Espriella destacó el avance de la Operación Iron, un megaoperativo desplegado durante la madrugada en el centro y oriente de Cali, que deja, de manera preliminar, más de 80 capturas.

De la Espriella acompañó personalmente el operativo y recorrió sectores como El Calvario, San Pascual y Sucre, conocidos como zonas de alta concentración de actividades ilegales. Durante el recorrido portó un arma de fuego en la cintura y aseguró que el Estado recuperará estos territorios.

El despliegue comenzó hacia las 3:00 de la madrugada con más de 1.200 uniformados de la Policía y el Ejército. De acuerdo con el general Carlos Oviedo, comandante de la Región de Policía No. 4, fueron programadas 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento.

La operación contempla la intervención de seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, con especial atención en el centro y oriente de la ciudad.

“Vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden la droga con la que se envenena a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros comerciantes”, señaló el presidente durante el despliegue.

El alcalde de Cali, Eder, acompañó al mandatario en el sector de El Calvario y señaló que en esta zona, ubicada en pleno centro de la ciudad, han persistido durante décadas diferentes dinámicas de ilegalidad.

Según el balance preliminar entregado durante la madrugada, además de las capturas, las autoridades han incautado drogas, armas y mercancía ilegal.

La Operación Iron continúa en desarrollo y las autoridades avanzan con los allanamientos y procedimientos judiciales en diferentes puntos de Cali.