Droguerías Comfandi pasan a manos de Unidrogas tras acuerdo de venta
La operación contempla la continuidad del negocio y la protección de los empleos. Comfandi anunció que destinará los recursos a fortalecer sus servicios sociales
Las droguerías de Comfandi pasarán a manos del grupo Unidrogas S.A. luego del acuerdo de venta anunciado por la caja de compensación, que busca concentrar sus recursos en servicios como educación, salud, vivienda, crédito y recreación.
Unidrogas cuenta con más de 900 puntos de venta en 24 departamentos y 157 municipios del país, además de siete depósitos y un portafolio de más de 15.000 productos. Entre sus marcas están Droguería Alemana, Droguería Inglesa, Droguería Andina y La Botica.
Comfandi informó que durante el proceso de venta se priorizó la continuidad laboral de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y terceros. También señaló que trabajará para que sus afiliados mantengan el acceso a los beneficios que encontraban en las droguerías.
El negocio de droguerías, según la caja de compensación, es autosostenible y no opera con recursos provenientes del 4 % de los aportes de las empresas afiliadas. En 2025 registró resultados positivos por más de $10.000 millones.
Los recursos obtenidos por la venta serán destinados a fortalecer la estructura financiera de Comfandi y respaldar inversiones en sus principales servicios. La organización proyecta invertir más de $450.000 millones durante los próximos cinco años en 11 Campus E, además de más de $150.000 millones en los próximos tres años para fortalecer la infraestructura de recreación.
“Tenemos la capacidad de tomar esta decisión porque Comfandi es una organización sólida y financieramente estable. Esta solidez nos permite mirar más allá del resultado inmediato y tomar decisiones estratégicas con visión de largo plazo e invertir en nuestro futuro”, dijo Jacobo Tovar, director general de Comfandi.
Comfandi reportó que en 2025 tuvo ingresos por $1,47 billones y un remanente de $74.710 millones. La caja aseguró que la venta de las droguerías no afecta la continuidad de sus servicios sociales.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...