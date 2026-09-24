Droguerías Comfandi pasan a manos de Unidrogas tras acuerdo de venta

Las droguerías de Comfandi pasarán a manos del grupo Unidrogas S.A. luego del acuerdo de venta anunciado por la caja de compensación, que busca concentrar sus recursos en servicios como educación, salud, vivienda, crédito y recreación.

Unidrogas cuenta con más de 900 puntos de venta en 24 departamentos y 157 municipios del país, además de siete depósitos y un portafolio de más de 15.000 productos. Entre sus marcas están Droguería Alemana, Droguería Inglesa, Droguería Andina y La Botica.

Comfandi informó que durante el proceso de venta se priorizó la continuidad laboral de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y terceros. También señaló que trabajará para que sus afiliados mantengan el acceso a los beneficios que encontraban en las droguerías.

El negocio de droguerías, según la caja de compensación, es autosostenible y no opera con recursos provenientes del 4 % de los aportes de las empresas afiliadas. En 2025 registró resultados positivos por más de $10.000 millones.

Los recursos obtenidos por la venta serán destinados a fortalecer la estructura financiera de Comfandi y respaldar inversiones en sus principales servicios. La organización proyecta invertir más de $450.000 millones durante los próximos cinco años en 11 Campus E, además de más de $150.000 millones en los próximos tres años para fortalecer la infraestructura de recreación.

“Tenemos la capacidad de tomar esta decisión porque Comfandi es una organización sólida y financieramente estable. Esta solidez nos permite mirar más allá del resultado inmediato y tomar decisiones estratégicas con visión de largo plazo e invertir en nuestro futuro”, dijo Jacobo Tovar, director general de Comfandi.

Comfandi reportó que en 2025 tuvo ingresos por $1,47 billones y un remanente de $74.710 millones. La caja aseguró que la venta de las droguerías no afecta la continuidad de sus servicios sociales.