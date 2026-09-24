Operación Iron se extenderá a otros municipios del Valle del Cauca

La Operación Iron, que se desarrolló durante la madrugada en Cali será el punto de partida de una serie de intervenciones que se trasladarán a otros territorios del Valle del Cauca.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, quien acompañó el despliegue de la Fuerza Pública en la capital vallecaucana, destacó la importancia de que estas acciones se realicen de manera coordinada entre la Nación y las autoridades locales.

La mandataria señaló que la prioridad será recuperar el control territorial y concentrar las operaciones contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, las extorsiones, los homicidios y otras actividades delictivas.

Toro aseguró que esta es la primera de varias operaciones de este tipo que se desarrollarán no solo en Cali, sino también en diferentes municipios del Valle del Cauca.

“Cuando el Estado trabaja unido, cuando tenemos al presidente de la República aquí, acompañando, dirigiendo y tomando decisiones junto con las autoridades territoriales, el desafío de recuperar la seguridad no se enfrenta en soledad. Aquí estamos todos: la Nación, el departamento, el municipio y nuestra Fuerza Pública. Hoy todos estamos con las botas puestas”, enfatizó.

Uno de los municipios que concentra especial atención de las autoridades es Jamundí, por la presencia de la disidencia Jaime Martínez y el crecimiento de los cultivos de hoja de coca.