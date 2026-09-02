Más de 220 personas afectadas por el terremoto aún permanecen en albergues temporales en Cali

La administración caleña ha trasladado a 483 personas a 11 hoteles de la ciudad. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

En Cali, más de 220 personas que resultaron afectadas por el terremoto aún permanecen en albergues temporales, mientras avanzan las alternativas para que puedan recuperar sus condiciones de vivienda.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, 213 personas están actualmente en albergues autogestionados, entre ellos los ubicados en Santa Elena y Chiminangos, donde reciben asistencia humanitaria y acompañamiento institucional.

De acuerdo con Juan Felipe Jiménez, subsecretario para el Manejo de Desastres, uno de los principales retos es que algunas familias han decidido permanecer cerca de sus viviendas para cuidar sus pertenencias.

Como alternativa temporal para quienes no pueden regresar a sus viviendas, la administración ha trasladado a 483 personas, correspondientes a 176 familias, a 11 hoteles de la ciudad.

La permanencia en estos alojamientos está ligada al proceso de entrega de los apoyos económicos anunciados por el Gobierno Nacional, que permitirían a las familias avanzar hacia soluciones más estables.