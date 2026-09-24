Deportivo Cali toma ventaja ante Santa Fe y definirá el título de la Liga Femenina en Palmaseca

Deportivo Cali dio el primer golpe en la final de la Liga Femenina. El equipo dirigido por John Albert Ortiz venció 3-2 a Independiente Santa Fe este miércoles en el estadio La Independencia de Tunja, escenario al que tuvo que trasladarse el partido por la indisponibilidad de El Campín.

Las vallecaucanas tuvieron un comienzo contundente y en apenas 25 minutos lograron una ventaja de tres goles. Jessica Bermeo abrió el marcador al minuto 13 con un cabezazo tras un tiro de esquina, aprovechando una desatención de la defensa cardenal. Cinco minutos después apareció Ingrid Guerra para ampliar la diferencia, culminando una jugada de ataque para el 0-2 ante un Santa Fe sin respuestas.

Al minuto 25, Melanin Aponzá marcó el tercero, sin embargo, Santa Fe reaccionó antes del descanso. Al minuto 30, el VAR confirmó una falta dentro del área sobre Marcano y Mariana Zamorano convirtió el penal para descontar.

La misma Zamorano volvió a aparecer al minuto 41 y sacó un remate que tuvo un desvío en la defensora Perlaza para terminar en el segundo gol de las cardenales.

En la segunda parte, Santa Fe terminó jugando en campo del Deportivo Cali y buscó el empate, pero las caleñas lograron sostener la ventaja hasta el final.

Con el 3-2, Deportivo Cali llegará al partido de vuelta con un gol de ventaja y la posibilidad de definir el campeonato ante su afición. La revancha será este sábado 26 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el estadio Palmaseca.

Será además la tercera final consecutiva entre Deportivo Cali y Santa Fe. Las vallecaucanas se quedaron con los títulos de 2024 y 2025 y ahora buscan completar el tricampeonato en casa.