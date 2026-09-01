Gobierno Nacional inició entrega de viviendas a damnificados del terremoto en Cali

Cali, Valle del Cauca

Tres semanas después del terremoto que afectó a Cali, el Gobierno Nacional inició la entrega de soluciones habitacionales a familias que perdieron sus viviendas.

Cuatro familias recibieron las llaves de apartamentos nuevos en el sector de Vegas del Lili, completamente amoblados y listos para ser habitados.

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Entre los beneficiarios está Ana María Saavedra, una de las trillizas que sobrevivió al sismo. También recibieron una nueva vivienda Diana Troncoso, quien permaneció más de 30 horas bajo los escombros, Cristian López, sobreviviente del colapso de la Notaría 20, quien logró salir al saltar desde un segundo piso, y Maryuri Bastos.

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La entrega contó con la presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien visitó Cali para acompañar el proceso de reconstrucción y revisar las alternativas habitacionales para las familias afectadas por el terremoto.

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Las viviendas fueron donadas por la Constructora Marval, en articulación con la Alcaldía de Cali y el Gobierno Nacional. Los nuevos hogares podrán ser ocupados desde este miércoles, una vez se formalice la entrega de los contratos.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó que se trata de un primer paso dentro del proceso de reconstrucción y aseguró que todavía hay miles de familias que requieren soluciones tras la emergencia.

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Las autoridades también avanzan en diagnósticos de las edificaciones afectadas para establecer cuáles pueden ser reparadas, cuáles deberán ser reconstruidas y en qué sectores será necesario desarrollar procesos de renovación urbana.