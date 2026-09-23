Fundación WWB Colombia lanza guía para informar en tiempos de emergencia

La guía está dirigida a equipos de comunicación, organizaciones, periodistas, instituciones y personas que tienen la responsabilidad de informar en escenarios de emergencia.

El terremoto del 10 de agosto, que afectó a 472 municipios del país, volvió a poner sobre la mesa la importancia de contar con herramientas para comunicar en medio de una emergencia

En ese contexto, la Fundación WWB Colombia, con sede en Cali, presenta “Comunicar también es ayudar. Guía para comunicar en tiempos de emergencia”, una herramienta dirigida a organizaciones y equipos de comunicación que deben informar o acompañar procesos de respuesta en situaciones críticas.

Frente a estos desafíos, la Fundación WWB Colombia desarrolló “Comunicar también es ayudar. Guía para comunicar en tiempos de emergencia”, una herramienta dirigida a quienes tienen la responsabilidad de informar o acompañar procesos de comunicación en situaciones críticas.

“En una emergencia, comunicar es también una forma de acompañar. Las palabras, las imágenes y la información que ponemos a circular pueden orientar, generar confianza y ayudar a las personas a tomar decisiones en medio de la incertidumbre. Por eso, la responsabilidad de quien comunica empieza por reconocer que hay personas detrás de cada historia y que su dignidad debe estar en el centro”, explica Irene Tafur, directora de Comunicaciones de la Fundación WWB Colombia.

La publicación propone herramientas para distintos momentos de una emergencia y reúne recomendaciones sobre preparación y vocería, verificación de información, comunicación interna, rumores y desinformación, perspectiva de género, accesibilidad y formas responsables de contar historias.

“En una situación crítica, muchas decisiones de comunicación deben tomarse con rapidez. Por ello, buscamos reunir en un mismo lugar criterios que ayuden a enfrentar esos momentos con mayor claridad y a reconocer también aquello que puede quedar fuera de la primera mirada, como las diferencias en las cargas de cuidado, los riesgos para mujeres y niñas o las necesidades de personas con distintas formas de acceso a la información”, señala Paola Gómez, líder Senior de Medios de la Fundación WWB Colombia.

La comunicación empieza adentro

Durante una emergencia, la incertidumbre es el principal riesgo. Los equipos necesitan claridad absoluta sobre qué está ocurriendo, dónde consultar información validada, quién asume cada responsabilidad y cuáles son los canales de acción.

“La tecnología nos da la velocidad, pero el liderazgo y el criterio humano nos dan la dirección. Entregar información validada, escuchar, diagnosticar, abrir espacios de acompañamiento y hacerlo desde el cuidado es lo que mantiene a un equipo unido cuando el entorno parece fuera de control. Proteger a nuestro personal colaborador y sumar esfuerzos al equipo de comunicaciones internas, más allá de la empatía, es nuestra mejor estrategia en cualquier crisis”, afirma Catalina Becerra, líder de Comunicación Organizacional de la Fundación WWB Colombia.

La publicación recomienda establecer canales oficiales, responsables y mecanismos para mantener informados a los equipos, así como considerar el cuidado de quienes participan en la respuesta.

También incluye orientación para actuar frente a rumores, fotografías antiguas, datos fuera de contexto o versiones sin confirmar que pueden circular rápidamente y aumentar la confusión.

La guía organiza sus contenidos en tres momentos: preparación, respuesta y recuperación, y toma como referencia orientaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, UNGRD, Oxfam y Cruz Roja, además de recomendaciones de IFRC, PNUD-ONU Mujeres, Servicio Geológico Colombiano, Fundación Gabo y Red Ética.

Está dirigida a equipos de comunicación, organizaciones, periodistas, instituciones y personas que tienen la responsabilidad de informar en escenarios de emergencia.

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