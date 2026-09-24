Congresistas chocan por arma que exhibió De La Espriella durante visita a Santa Marta

La plenaria del Senado fue testiga de una fuerte discusión que se registró entre los congresistas Alejandra Omaña y Enrique Gómez, luego de que cuestionaran la exhibición de un arma por parte del presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a Santa Marta, en medio de la situación de orden público que atraviesa la región.

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La representante Alejandra Omaña cuestionó la actuación del mandatario y pidió que las operaciones de seguridad se desarrollen bajo criterios de inteligencia.

“Lo que le estamos pidiendo es que operen con inteligencia y no bajo los acelerados mandatos de un pequeñísimo hombre que necesita portar un arma sin tener la responsabilidad de hacerlo solo porque tiene que satisfacer su hombría”, afirmó Omaña.

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El pronunciamiento generó la respuesta del senador Enrique Gómez, quien calificó el cuestionamiento como una “cortina de humo” y centró sus críticas en la política de seguridad del anterior Gobierno.

“Por ahí no es, senadora. Esas son cortinas de humo. Cortinas de humo para trancar y tapar el hecho contundente de que el gobierno de Gustavo Petro le entregó, intencional, consciente y sistemáticamente, el territorio a narcos y guerrilleros”, sostuvo Gómez.

El senador también cuestionó a la administración de Gustavo Petro por los escándalos de corrupción que, según afirmó, se han conocido durante ese periodo.

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El intercambio se produjo en medio del debate político generado por la situación de seguridad en Santa Marta y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la alteración del orden público en esta región del país.