Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 sep 2026 Actualizado 00:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Congresistas chocan por arma que exhibió De La Espriella durante visita a Santa Marta

Alejandra Omaña y Enrique Gómez protagonizaron un fuerte intercambio por la actuación del mandatario.

Añadir Caracol Radio en Google

La plenaria del Senado fue testiga de una fuerte discusión que se registró entre los congresistas Alejandra Omaña y Enrique Gómez, luego de que cuestionaran la exhibición de un arma por parte del presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a Santa Marta, en medio de la situación de orden público que atraviesa la región.

Le puede interesar: De la Espriella firmó decreto que levanta suspensión de permisos para el porte de armas en Colombia

La representante Alejandra Omaña cuestionó la actuación del mandatario y pidió que las operaciones de seguridad se desarrollen bajo criterios de inteligencia.

“Lo que le estamos pidiendo es que operen con inteligencia y no bajo los acelerados mandatos de un pequeñísimo hombre que necesita portar un arma sin tener la responsabilidad de hacerlo solo porque tiene que satisfacer su hombría”, afirmó Omaña.

Lea aquí: De la Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante paro armado de las Autodefensas Conquistadoras

El pronunciamiento generó la respuesta del senador Enrique Gómez, quien calificó el cuestionamiento como una “cortina de humo” y centró sus críticas en la política de seguridad del anterior Gobierno.

“Por ahí no es, senadora. Esas son cortinas de humo. Cortinas de humo para trancar y tapar el hecho contundente de que el gobierno de Gustavo Petro le entregó, intencional, consciente y sistemáticamente, el territorio a narcos y guerrilleros”, sostuvo Gómez.

El senador también cuestionó a la administración de Gustavo Petro por los escándalos de corrupción que, según afirmó, se han conocido durante ese periodo.

Leer también: Presidente De la Espriella advierte a las ACSN tras Consejo de Seguridad en Santa Marta

El intercambio se produjo en medio del debate político generado por la situación de seguridad en Santa Marta y las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la alteración del orden público en esta región del país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado