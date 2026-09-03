Abogado que demandó convenio de expedición de pasaportes: “esquema podría quebrar Imprenta Nacional”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió temporalmente el nuevo modelo de pasaportes en Colombia tras una demanda del abogado Nicolás Dupón. La decisión judicial consta de un documento técnico de 83 páginas en el que se otorga un plazo de 20 días al Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional para aclarar dudas sobre el contrato de pasaportes.

Entre los interrogantes que se buscan esclarecer se encuentran la ubicación de la impresión de las libretas y el procedimiento exacto para que los pasaportes lleguen a los ciudadanos.

En 6AM W de Caracol Radio, Dupón aseguró que durante este plazo, el Estado tiene la obligación estricta de asegurar la continuidad del servicio. Según explicó, “la función del Estado del Fondo Rotatorio y de la imprenta es garantizar que no haya ni un día de interrupción del servicio, que se construya un esquema de transición en el cual podamos transitar a un esquema de pasaportes que sea legal”.

El abogado anunció que presentará un memorial aclaratorio ante el tribunal para precisar los pasos a seguir, convencido de que el país avance hacia un modelo que brinde “seguridad financiera y jurídica”.

Ilegalidad del esquema de pasaportes

Dupont defendió la necesidad de esta medida argumentando que el esquema actual corresponde a una “evidente ilegalidad” y “falta de transparencia” que pone en riesgo el patrimono colombiano.

“Se trata de un modelo absolutamente insostenible y con muchos riesgos hacia el futuro, sobre todo de carácter financiero”, afirmó. Según el abogado, bajo las condiciones actuales, “la Imprenta Nacional con el actual esquema podría quebrarse y dejar a todos los colombianos sin pasaporte de un día para otro”.

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