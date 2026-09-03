“Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones de manera limpia y transparente”: Andrea Petro

En diálogo con Dos Puntos, Andrea Petro Herrán, hija del expresidente Gustavo Petro, fue crítica con el proceso electoral en el que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de la República por los colombianos.

Petro Herrán aseguró que, al igual que su padre, opina que De la Espriella “no ganó las elecciones de manera limpia y transparente”, pues considera que “obviamente hubo mucha manipulación y desinformación”.

“Era estrictamente necesario el reconteo de votos, para cualquier democracia (permite) demostrar una transparencia total (…) hubo muchas cortinas de humo € irregularidades que se denunciaron”, advirtió.

Sobre las denuncias que presentó su orilla política en este sentido, Petro Herrán advirtió que “no es justo que no nos presten atención con este tipo de cosas, porque, para mí, si ganó por más de cien mil votos, eso no es ganar”.

Por ese motivo, insistió en que un reconteo de votos era “sumamente necesario para que ya se calmaran todas las partes”.

“Hubo mucha violencia verbal y eso incentivó incendios por todas partes, políticamente hablando. Eso tampoco es viable, tenemos que aprender a hablar las cosas normalmente, con tranquilidad, ser un poquito más inteligentes. Acá no se nos respetó nuestro debido derecho a la transparencia electoral y eso es lo que él (Gustavo Petro) está peleando”, señaló.

En consecuencia, agregó Petro Herrán, el papel de la izquierda ahora será centrarse en “hacer oposición como se debe y como lo amerita, hacer un buen control político sobre estos próximos cuatro años”.

Vea aquí la entrevista a Andrea Petro en Dos Puntos:

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