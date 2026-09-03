Firmas privadas y una fundación recolectan $ 3 mil millones para damnificados del terremoto

Caldas

Con el objetivo de atender las necesidades más urgentes producidas por el terremoto del 10 de agosto, la Fundación Angelitos de Luz y compañías privadas se aliaron para llevar ayudas a la zona de tragedia en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, por lo que recolectaron tres mil millones de pesos y más de 12 toneladas de alimentos representados en productos cárnicos y no perecederos.

Sin embargo, la atención a la emergencia contempla también la reconstrucción de viviendas que resultaron destruidas o afectadas por el sismo. Luz Natalia Marín, directora de la fundación, afirma que actúan en respuesta y solidaridad con las comunidades afectadas por el desastre natural.

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“Para el departamento de Caldas se destinaron más de 500 millones de pesos en la compra de mercados de proteína, salchichas, chorizos, jamón ahumado, costilla ahumada de la marca Le Calvane Colombia. Asimismo, enviamos enlatados de frijol, arveja y atún beneficiando a las poblaciones de Supía, Riosucio, Marmato, Chinchiná, Salamina, Palestina y Manizales”.

Más de 100 colaboradores participaron en la elaboración, organización y disposición de los alimentos que hacen parte de los 8.000 kits. De la misma manera, las empresas que se unieron a la iniciativa y articularon recursos para responder a las consecuencias del terremoto fueron Fiore Group, Arias Mining, Denarius Metals y Libero Cobre.