Francia ha enviado 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia por el terremoto

Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia)

El gobierno de Francia ha enviado 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar a 200 familias afectadas por el terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió el país, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

En un comunicado, el Ministerio francés de Exteriores señaló que el cargamento que llegó el 29 de agosto incluye:

Carpas.

Kits de herramientas.

Kits de cocina.

Colchonetas

Lonas

Adicionalmente se incluyó material destinado al abastecimiento de agua, la higiene y el saneamiento.

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Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Trabajo conjunto entre funcionarios del gobierno francés y la UNGRD en la recepción de ayudas de Francia para Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ampliar Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Trabajo conjunto entre funcionarios del gobierno francés y la UNGRD en la recepción de ayudas de Francia para Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Ayudas enviadas por el gobierno francés a Colombia. (Foto: Embajada de Francia en Colombia) Cerrar

Esa ayuda, que fue entregada a la Unidad Nacional Colombiana de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), se transportó en una operación dirigida por el Centro de Crisis y de Apoyo del Ministerio francés de Exteriores, con el apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

El departamento de Exteriores reiteró su “profunda solidaridad con el pueblo colombiano”, y recordó a las víctimas, a sus allegados, así como a todas las personas afectadas por la catástrofe.

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El temblor se dejó sentir en 494 municipios de 16 departamentos colombianos donde la UNGRD había contabilizado 361.353 damnificados. Hasta el 25 de agosto, este organismo había cifrado en 331 el número de muertos, a los que había que añadir 240 desaparecidos y 4.439 heridos.