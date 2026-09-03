Cerca de 16.000 afiliados de Nueva EPS en Chinchiná (Caldas) tienen problemas por falta de medicinas

Chinchiná

Continúa el problema en la dispensación de medicinas en Chinchiná (Caldas), donde la farmacia de Nueva EPS no estaría cumpliendo con las entregas al régimen subsidiado, por lo que Piedad Cárdenas, veedora en salud del departamento, pide a los entes nacionales indagar la situación.

“Hago la denuncia pública por el cierre de la entrega de medicamentos de la farmacia Colmedis (anterior Marcazsalud). En el municipio hay cerca de 25.000 afiliados a Nueva EPS, de los cuales 16.000 son del sistema subsidiado, pero cuando van por sus medicinas, allí les responden que no se entregan, por lo que deben dirigirse a la sede de la eps; esta entidad promotora de salud intervenida por el gobierno anterior no garantiza las medicinas ni las asignaciones de citas a toda la población caldense afiliada”.

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Lamenta que los usuarios cargan con la irresponsabilidad de una intervención no planeada ni verificada y cuestiona que las instituciones cierren sus puertas por el no pago de las deudas que hay actualmente. “En Chinchiná se necesita de manera urgente que Nueva EPS dé respuesta y asigne una farmacia que permita entregar, completamente, los medicamentos y brinde una mejor calidad de vida a los usuarios”.

Cárdenas, culmina solicitando dichas respuestas para despejar la incertidumbre que hay en los pacientes, con la finalidad de que la salud de estos no esté en riesgo.