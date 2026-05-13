115 comparendos impartidos durante la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia

Armenia

Efectivamente se cumplió la primera jornada del día sin carro y sin moto del año 2026 en la ciudad donde se vivió en normalidad, aunque debido a los controles fueron expuestos varios infractores de la medida.

El balance lo entregó el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño quien informó que en materia operativa y de logística hubo un resultado positivo.

“Ya hemos terminado esta primera jornada del día sin carro y sin moto de esta vigencia donde en temas operativos, en temas logísticos se tienen resultados muy positivos. Estamos a la espera de la Corporación Autónoma Regional del Quindío que nos entregue los resultados de las mediciones correspondientes a ruido y a emisión de gases para conocer el impacto positivo que tiene esta jornada en temas ambientales", manifestó.

Dio a conocer que durante la jornada que se cumplió durante las 7 de la mañana y las 7 de la noche del martes 12 de mayo fueron impartidas 115 órdenes de comparendo e inmovilizados 23 vehículos que no se encontraban dentro de las excepciones.

Asimismo, resaltó que se registró un accidente de tránsito correspondiente a una colisión entre dos motocicletas donde resultó uno de los conductores lesionado y trasladado a centro asistencial para la revisión médica correspondiente.

Agradeció en general el apoyo de la comunidad que se sumó a la iniciativa que busca aportar al medio ambiente y los invitó a participar de la segunda jornada que se vivirá el próximo miércoles 23 de septiembre.

“Entonces agradecer a todos los armenios, a los habitantes del departamento del Quindío que visitan y vienen a la ciudad de Armenia a diferentes actividades, ya que el día de hoy se acogieron a esta jornada e invitarlos desde allá para segunda jornada del día sin carro y sin moto para el miércoles 23 de septiembre", indicó.

Importante mencionar que respecto a la jornada del día sin carro y sin moto del mes de septiembre del año anterior hubo un aumento en comparendos puesto que fueron impartidos 95 y en la reciente jornada 115.