¡Que no lo multen! Así es el día sin carro y sin moto Armenia

Armenia

Armenia vive hoy la primera jornada del día sin carro y sin moto del año 2026, cabe recordar que por acuerdo municipal se establecieron que al año se deben programados dos días sin carro uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre.

Y aunque el propósito del día sin carro y sin moto es contribuir con el medio ambiente, mejorar la calidad del aire y del ruido y promover la movilidad sostenible como caminar, trotar, montar en bicicleta, patineta o utilizar el transporte 100% eléctrico y el transporte público como buses o taxis, al ser obligatorio las autoridades de tránsito harán los controles para evitar que se incumpla la norma.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Setta Daniel Jaime Castaño señaló “recordar de que los comparendos que se impongan durante esta jornada pueden terminar en una multa de alrededor de 630.000 pesos más los gastos de la inmovilización, con el costo de la grúa, el costo de parqueaderos”

Y agregó “entonces por simple economía, si una persona así no esté de acuerdo con el día sin carro y sin moto, pues que evite pagar este tipo de sanciones y deje su carro o su moto en la casa y se puedan desplazar a sus a sus actividades cotidianas en otro medio de transporte”

Invitación

El director de Setta puntualizó “recordemos que es una jornada ambiental, la invitación es a que nos unamos todos a ella y es una manera muy fácil de unirnos que es siguiendo con nuestras actividades cotidianas, pero movilizándonos de una manera diferente, que dejemos el carro y la moto en la casa, que caminemos, que montemos en bicicleta o que utilicemos el transporte público y de esta manera contribuimos a que sea una jornada exitosa.

Recordar que el día sin carro y sin moto tiene el horario de siete de la mañana a siete de la noche en todo el perímetro urbano de la capital del Quindío.