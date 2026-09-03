El manejo de las basuras genera preocupación en el Centro Histórico de Santa Marta

Santa Marta

La Corporación Centro Histórico de Santa Marta manifestó su preocupación por el manejo de las basuras en algunos sectores, Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico, señaló que el problema no estaría relacionado únicamente con la prestación del servicio de aseo, sino también con las prácticas de algunos establecimientos comerciales, restaurantes y residentes que, según denunció, entregan sus residuos de manera inadecuada.

“Algunos establecimientos de comercio, algunos restaurantes y algunos vecinos, de manera irresponsable, entregan los residuos a personas habitantes de calle, quienes terminan generando los regueros de basura que vemos en diferentes sectores”, explicó Giraldo.

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La preocupación trasciende las calles del Centro Histórico. El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, también llamó la atención sobre la situación de las basuras en Santa Marta, particularmente después de que residuos terminaran llegando al mar a través del río Manzanares.

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Finalmente, hacen un llamado a los entes de control para que se establezcan acciones de manera permanente que permitan minimizar el impacto del manejo de los residuos sólidos en toda la ciudad.