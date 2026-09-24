Se reactiva poco a poco la actividad en el Mercado Público de Santa Marta
Vendedores, comerciantes y compradores destacaron el acompañamiento de las autoridades.
Santa Marta
El Mercado Público de Santa Marta comenzó a recuperar progresivamente su dinámica comercial, luego de dos días de cierre. A partir de las 4:00 de la mañana, comerciantes y vendedores retomaron sus actividades con el acompañamiento las autoridades civiles y militares.
“Los buenos somos más y vamos a seguir demostrándolo con presencia en el territorio y resultados. No permitiremos que un GAO nos imponga miedo ni horarios laborales”, afirmó la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.
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La recuperación de la actividad ha permitido de manera progresiva que compradores acudan a realizar sus compras.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...