Se reactiva poco a poco la actividad en el Mercado Público de Santa Marta

Santa Marta

El Mercado Público de Santa Marta comenzó a recuperar progresivamente su dinámica comercial, luego de dos días de cierre. A partir de las 4:00 de la mañana, comerciantes y vendedores retomaron sus actividades con el acompañamiento las autoridades civiles y militares.

“Los buenos somos más y vamos a seguir demostrándolo con presencia en el territorio y resultados. No permitiremos que un GAO nos imponga miedo ni horarios laborales”, afirmó la Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra.

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La recuperación de la actividad ha permitido de manera progresiva que compradores acudan a realizar sus compras.