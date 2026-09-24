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24 sep 2026 Actualizado 11:59

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Presidente Abelardo de la Espriella llegará a Santa Marta este viernes

Este 25 de Septiembre el Jefe de Estado llegará a la capital del Magdalena, es la tercera visita en menos de una semana luego de la situación de orden público que atraviesa la ciudad.

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia desde Panaca, Quindío. Foto: Cortesía presidencia de la república

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que llegará nuevamente a la ciudad en medio de la situación de orden público tras el operativo militar donde fue dado de baja alias el ‘Cholo’. El mandatario encabezará un nuevo Consejo de Seguridad y participará en una jornada de ‘El Milagro de las Regiones’.

Según la agenda entregada por la Presidencia, el Jefe de Estado estará liderando un Consejo de Seguridad en la Cámara de Comercio de Santa Marta, en el que se analizará la situación de orden público del Magdalena y se revisarán medidas para fortalecer la presencia y las capacidades de la Fuerza Pública.

Este sería la tercera reunión en menos de una semana liderada por el mandatario donde se abordará el tema de seguridad y las afectaciones que ha tenido en la ciudad.

Posteriormente, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde, el presidente participará también en una jornada de ‘El Milagro de las Regiones’, programa con el que el Gobierno Nacional busca llevar a los territorios la discusión y ejecución de proyectos de inversión.

Finalmente, hará presencia en la Quinta de San Pedro Alejandrino en la ceremonia del Renacer de Ecopetrol.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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