Defensoría advierte riesgo extremo en la Sierra Nevada por disputa de grupos armados

Visita de la ONU Derechos Humanos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto Cortesía

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como ‘Clan del Golfo’.

La alerta comprende municipios de Magdalena, Cesar y La Guajira y advierte sobre homicidios, extorsiones, desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad, paros armados, reclutamiento de menores, violencia de género, trata de personas y uso de artefactos explosivos.

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Magdalena, entre los territorios bajo mayor presión

En la vertiente occidental, que incluye Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, la Defensoría advierte una disputa abierta entre las dos estructuras y señala que allí se registraron las tasas de homicidio más altas de la Sierra Nevada entre 2023 y septiembre de 2025.

Para Santa Marta, incluida en la vertiente norte junto con Riohacha y Dibulla, la alerta identifica un escenario de control de las ACSN y advierte extorsiones a gremios y transportadores, órdenes armadas y restricciones a la movilidad. La Troncal del Caribe es señalada como un corredor estratégico para el turismo y la agroindustria.

La población indígena, afrodescendiente y campesina también está entre los sectores afectados, con riesgos para sus territorios, autonomía y actividades comunitarias. La Defensoría relaciona el escenario con factores como pobreza rural, desigualdad en la propiedad de la tierra y debilidad institucional.

38 recomendaciones para enfrentar el riesgo

La Defensoría formuló 38 recomendaciones para las instituciones, enfocadas principalmente en prevención y protección, investigación y justicia, acciones de paz, fortalecimiento de la Fuerza Pública y atención humanitaria.

Dieciocho de ellas buscan prevenir afectaciones como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia basada en género y la trata de personas. También se plantean medidas relacionadas con tierras, empleo juvenil y fortalecimiento de las comunidades.

El documento propone además explorar diálogos con las ACSN y el EGC y contempla la posibilidad de declarar la Sierra Nevada como Región de Paz.

Como siguiente paso, se plantea convocar la CIPRAT, adoptar un plan de acción institucional y mantener un monitoreo permanente de la situación para evaluar la evolución del riesgo.