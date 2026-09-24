Necesitamos que comercio se reactive, aunque situación de seguridad siga compleja: Carlos Jaramillo

En la mañana de este jueves, 24 de septiembre, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Carlos Jaramillo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse al impacto que ha tenido en la economía de la capital del Magdalena el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El presidente ejecutivo hizo referencia a las pérdidas que ha tenido el comercio estimadas en $39.590 millones diarios, derivadas de las dificultades para el desarrollo de las actividades comerciales, productivas y de transporte.

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“Hoy Santa Marta amanece con la decisión de reactivar su economía. Hemos estado en constante comunicación con el secretario de Gobierno, Camilo George, quien ha hecho un monitoreo efectivamente desde muy temprano, donde se reportó al principio de la jornada de alrededor de un 45%. En estos momentos nos reportan que ya el sector de plaza de mercado y zona externa está a un 90% de apertura”, expresó el funcionario.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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