Seis allanamientos dejan 13 capturados de las ACSN en Santa Marta y Ciénaga. Foto: X Abelardo de la Espriella

La Policía y el Ejército realizaron seis allanamientos en Santa Marta y Ciénaga que dejaron 13 personas capturadas, en medio de los operativos desplegados contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, señaladas por las autoridades de estar detrás de las amenazas de paro armado en el Magdalena.

El resultado fue confirmado este jueves por el presidente Abelardo De la Espriella, quien informó que los procedimientos permitieron afectar la estructura de este grupo armado.

Incautaron droga, munición y dinero en efectivo

Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de cocaína, munición, teléfonos celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. También fue encontrada una tarjeta bancaria a nombre de Fredy Castillo, alias ‘Pinocho’, señalado por las autoridades como principal cabecilla de las ACSN.

Entre las 13 personas capturadas está Yolima Johana Murgas Guzmán, alias ‘Yolima’, señalada como compañera sentimental de ‘Pinocho’. Su captura ya había sido reportada durante la tarde de este jueves, pero hace parte del balance general de esta operación, que dejó otras 12 personas detenidas.

El Gobierno informó que estos procedimientos hacen parte de las acciones adelantadas contra las ACSN tras los hechos de violencia y las amenazas que han afectado a Santa Marta y otros municipios del Magdalena.