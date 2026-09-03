Refuerzan la seguridad en la zona rural de Zona Bananera con más presencia de la Policía. Foto: Gobernación del Magdalena

La seguridad en la zona rural de Zona Bananera, Magdalena, tendrá un refuerzo con la llegada de nuevos uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

La medida busca ampliar la presencia institucional en sectores rurales del municipio, donde los uniformados realizarán patrullajes, visitas a fincas y recorridos de vigilancia, además de mantener contacto permanente con productores, trabajadores y habitantes.

El despliegue también contempla acciones de prevención y acercamiento con las comunidades, con el objetivo de identificar de manera anticipada posibles situaciones que puedan afectar la tranquilidad y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Con este refuerzo, la Policía busca fortalecer el trabajo de seguridad en el campo y mantener una presencia más cercana en las zonas donde se concentra buena parte de la actividad productiva de Zona Bananera.