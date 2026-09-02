Refuerzan vigilancia contra incendios forestales en la Ciénaga Grande y Salamanca

La vigilancia y capacidad de respuesta ante posibles incendios forestales serán reforzadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta y el Vía Parque Isla de Salamanca, mediante una estrategia conjunta entre Corpamag y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sitionuevo.

La medida busca anticiparse a las emergencias que puedan presentarse por las actuales condiciones climáticas, marcadas por altas temperaturas, disminución de las lluvias y mayor vulnerabilidad de la cobertura vegetal.

En ese sentido, se contempla la reactivación de la Red de Vigías Rurales, jornadas de sensibilización y capacitación con las comunidades, así como el fortalecimiento de equipos y sistemas de comunicación para la atención de posibles emergencias.

Las entidades también acompañarán a las administraciones municipales en la actualización de sus estrategias de respuesta y fortalecerán el seguimiento de los incendios mediante los mecanismos establecidos por el IDEAM, con información sobre el número de eventos, tiempos de respuesta, duración de las labores de control y áreas afectadas.

Suspenden quemas abiertas controladas

Las acciones se desarrollan en el marco de la Resolución 1303 de 2026 de Corpamag, relacionada con las medidas frente al Fenómeno de El Niño, y de la Resolución 1070 del 21 de agosto de 2026 del Ministerio de Ambiente, que estableció la suspensión temporal de las quemas abiertas controladas en las zonas rurales del país.

La disposición incluye quemas utilizadas para preparar suelos agrícolas, manejar rastrojos y residuos de cosechas, así como aquellas relacionadas con actividades mineras.

Corpamag hizo un llamado a las comunidades a evitar prácticas que puedan generar fuego y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, con el fin de reducir posibles afectaciones en ecosistemas estratégicos como la Ciénaga Grande de Santa Marta, el Vía Parque Isla de Salamanca y la Sierra Nevada de Santa Marta.