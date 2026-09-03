Violencia contra mujeres en el Magdalena: reportan 938 casos en 2026

La violencia basada en género mantiene las alarmas encendidas en el Magdalena. Ante la Asamblea Departamental, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Lira Álvarez, reveló que durante las primeras 32 semanas de 2026 han sido reportados 938 casos, lo que representa un promedio cercano a 29 hechos cada semana.

Según las cifras de Sivigila presentadas por la funcionaria, aunque el departamento registra una reducción del 1,57 % frente al mismo periodo de 2025, las mujeres continúan siendo las principales víctimas, con alrededor del 82 % de los casos.

Uno de los datos que más preocupa a la Secretaría es la edad de las víctimas. Cerca del 26 % de los casos corresponde a adolescentes entre los 12 y 17 años, situación que, de acuerdo con Álvarez, obliga a reforzar las acciones de prevención, atención y detección temprana.

La violencia física registra la mayor incidencia, con 382 casos, seguida de la violencia sexual, con 190 registros. También aparecen reportes de violencia psicológica, negligencia y abandono.

Municipios bajo la lupa

Álvarez llamó la atención sobre varios municipios donde los indicadores resultan elevados al comparar el número de casos con la población.

Tenerife registra un índice del 164 %, El Banco del 163 %, San Sebastián del 141 %, Nueva Granada del 127 % y Sitio Nuevo del 117 %.

La funcionaria señaló que El Banco tiene un seguimiento especial por parte de la Secretaría, mientras que en Sitio Nuevo existe además una alerta de la Defensoría del Pueblo relacionada con ese municipio y sectores de la Ciénaga Grande.

Otro de los llamados de la secretaria de la Mujer está relacionado con la denuncia. Álvarez advirtió que todavía existe una brecha entre el momento en que ocurre la violencia y cuando la víctima decide acudir a las autoridades, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional.

La Secretaría aseguró que continuará trabajando en la identificación oportuna del riesgo y en la activación de las rutas de atención, mediante herramientas como la Dupla Púrpura y el mecanismo articulador.