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24 sep 2026 Actualizado 14:56

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Santa Marta

Santa Marta reactiva el transporte público colectivo de manera progresiva tras paro armado

La operación comenzó desde las 6:00 de la mañana en la Terminal de Transferencia y Patio Taller de Mamatoco, desde donde salieron progresivamente cerca de 100 busetas del Consorcio Ziruma.

Santa Marta reactiva el transporte público colectivo/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta reactiva el transporte público colectivo/ Alcaldía de Santa Marta.

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La ciudad retomó la actividad del transporte público colectivo. La jornada estuvo liderada por el alcalde distrital, Carlos Pinedo Cuello, quien acompañó el inicio de las operaciones e hizo el recorrido a bordo de una buseta hasta el sector del Mercado Público, respaldando de primera mano a los conductores y usuarios.

“Tenemos que salir a defender a Santa Marta: todos los conductores, todos los comerciantes y todos los ciudadanos. No podemos estar sometidos”, enfatizó el mandatario.

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Este proceso se adelanta en articulación con el Sistema Estratégico de Transporte Público -SETP, con el respaldo continuo de la Policía Nacional, la Fuerza Pública y los agentes de tránsito, garantizando condiciones de seguridad en los trayectos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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