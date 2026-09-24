Santa Marta reactiva el transporte público colectivo de manera progresiva tras paro armado

La ciudad retomó la actividad del transporte público colectivo. La jornada estuvo liderada por el alcalde distrital, Carlos Pinedo Cuello, quien acompañó el inicio de las operaciones e hizo el recorrido a bordo de una buseta hasta el sector del Mercado Público, respaldando de primera mano a los conductores y usuarios.

“Tenemos que salir a defender a Santa Marta: todos los conductores, todos los comerciantes y todos los ciudadanos. No podemos estar sometidos”, enfatizó el mandatario.

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Este proceso se adelanta en articulación con el Sistema Estratégico de Transporte Público -SETP, con el respaldo continuo de la Policía Nacional, la Fuerza Pública y los agentes de tránsito, garantizando condiciones de seguridad en los trayectos.