Santa Marta dio apertura al “Mes Amarillo” para prevenir el suicidio
Para lograrlo, durante todo septiembre la estrategia “Dale Like a la Vida” se tomará las calles y las aulas.
Santa Marta
Santa Marta dio apertura oficial a las actividades del denominado “Mes Amarillo”. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, busca transformar los espacios institucionales y comunitarios en redes de apoyo activas y cercanas.
A nivel nacional y local, los reportes de salud pública evidencian que las crisis emocionales exigen una intervención continua y multisectorial. Frente a esto, en Santa Marta se ha determinado que la prevención no debe limitarse a una fecha específica, sino estructurarse como una política de cuidado permanente para reducir tabúes y facilitar la búsqueda oportuna de ayuda.
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Para lograrlo, durante todo septiembre la estrategia “Dale Like a la Vida” se tomará las calles, las aulas y las plataformas digitales con una agenda humana.
Actividades que se llevarán a cabo:
Una ola amarilla en redes sociales
Sorpresas que abrazan el corazón
Toma de espacios públicos y comunidades
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...