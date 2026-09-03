Santa Marta dio apertura al “Mes Amarillo” para prevenir el suicidio

Santa Marta

Santa Marta dio apertura oficial a las actividades del denominado “Mes Amarillo”. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, busca transformar los espacios institucionales y comunitarios en redes de apoyo activas y cercanas.

A nivel nacional y local, los reportes de salud pública evidencian que las crisis emocionales exigen una intervención continua y multisectorial. Frente a esto, en Santa Marta se ha determinado que la prevención no debe limitarse a una fecha específica, sino estructurarse como una política de cuidado permanente para reducir tabúes y facilitar la búsqueda oportuna de ayuda.

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Para lograrlo, durante todo septiembre la estrategia “Dale Like a la Vida” se tomará las calles, las aulas y las plataformas digitales con una agenda humana.

Actividades que se llevarán a cabo:





Una ola amarilla en redes sociales

Sorpresas que abrazan el corazón

Toma de espacios públicos y comunidades