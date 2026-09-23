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Gerente de Empresa Metro de Bogotá habló de retrasos en Primera Línea: ¿Se cumplirá el cronograma?

La Primera Línea del Metro de Bogotá afronta una nueva etapa de seguimiento por parte de los organismos de control. La Contraloría General de la República decidió asumir la competencia prevalente para realizar la vigilancia y el control fiscal integral del proyecto, mientras la Contraloría de Bogotá anunció que pondrá a disposición de la entidad nacional la información y el trabajo de seguimiento que adelanta desde 2021.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, reconoció que existen retrasos en algunos componentes de la obra, aunque aseguró que, por ahora, no representan un cambio en las fechas previstas para la entrada en operación.

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Retrasos en estaciones y sistemas

De acuerdo con el gerente, al corte del 31 de agosto el proyecto registraba un avance del 82,33 %, frente a un 86,79 % programado en la programación temprana.

Narváez explicó que las principales dificultades están relacionadas con la construcción de las edificaciones de las estaciones. Según señaló, se requiere mayor capacidad de ejecución y personal para avanzar en actividades como mampostería, acabados y redes internas.

“Cuando las estaciones se atrasan, el componente de sistemas y comunicaciones también tiene un efecto porque necesita el avance de las edificaciones para poder instalar los equipos”, explicó.

El gerente aseguró que el consorcio encargado de la construcción debe modificar su ritmo de trabajo para recuperar el tiempo perdido.

¿Se mantiene la fecha de entrega?

Frente a la posibilidad de que los retrasos terminen modificando el cronograma, Narváez sostuvo que las desviaciones actuales pueden ser recuperadas.

“Las desviaciones que hoy tenemos son totalmente reversibles”, afirmó.

El cronograma que maneja actualmente la Empresa Metro contempla el inicio de la marcha blanca el 14 de septiembre de 2027, etapa en la que se realizarán pruebas del sistema, y el comienzo de la operación comercial seis meses después, en marzo de 2028.

“Las fechas no se han movido”, aseguró el gerente.

La vigilancia de las contralorías

La Contraloría de Bogotá señaló que ha realizado vigilancia fiscal sobre la Primera Línea desde 2021 y que, desde 2023, ha trabajado de manera articulada con la Contraloría General. También informó que durante 2026 inició una nueva auditoría con inspecciones a los frentes de obra.

Ahora, la Contraloría General asumirá nuevamente el control fiscal integral del proyecto. Para Narváez, la Empresa Metro está dispuesta a entregar la información requerida y acompañar las actuaciones de los organismos de control.

Mientras avanzan las obras, uno de los principales retos será determinar si las medidas anunciadas por el concesionario permiten recuperar los retrasos en las estaciones y evitar que estos terminen afectando las pruebas y la entrada en operación comercial previstas para 2027 y 2028.

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