La presencia de grupos armados en Colombia tuvo un crecimiento del 149% en los últimos años

Los datos revelados en el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sobre el incremento de la presencia de grupos armados en Colombia, evidencia que, en promedio, cada ocho días un municipio de Colombia es dominado por al menos un grupo armado.

El documento expresa que el país pasó de tener 212 municipios con presencia armada identificada en 2019, a 527 municipios en 2026.

Laura Bonilla, subdirectora de la organización, explicó en 6AM W de Caracol Radio que en los últimos 7 años, Colombia ha atravesado dos ciclos de crecimiento de actores armados: en 2019 y en 2022.

Sin embargo, afirma que entre el 2025 y el 2026, se está enfrentando un momento de suma gravedad, pues “todos los grupos van a buscar, digamos, consolidar más su poder y su control territorial, como lo estamos viendo en Santa Marta”.

Son 9 las estructuras armadas identificadas y mencionadas en la investigación: ELN, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, los Comandos de la Frontera, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

A propósito de estas cifras y la orden de Abelardo De La Espriella de militarizar Santa Marta por la ola de violencia, Bonilla hizo referencia a la operación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“Vienen de un proceso de rearme [...] una de las grandes capacidades de los grupos armados hoy es el arraigo. El arraigo es más importante tal vez que la capacidad de fuego en el ejercicio de poder armado”, dijo.

Agregó que “es un grupo que sale el 2006 de la desmovilización de las AUC, donde quedan unos remanentes y esos remanentes se vuelven a formar y se vuelven a rearmar y en los últimos 20 años han venido adquiriendo eso que se conoce como el arraigo armado o que otros colegas llaman gobernanza criminal o gobernanza fuerza armada”.

Sobre las estrategias, el control y los sucesos que se presentaron durante los últimos años, en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, concluyó que fue “relativamente” similar a los 4 años anteriores, con Iván Duque como mandatario.

“Durante los dos primeros años del gobierno Petro hubo una disminución de acciones armadas especialmente de combates, pero no hubo disminución significativa de capturas y de otros hechos operativos [...] Miramos con el presidente Duque una ausencia de negociación y empezamos a encontrar el mismo patrón”, añadió.

Bonilla hizo referencia a lo que ella asegura es uno de los hallazgos más importantes de la investigación, y al mismo tiempo preocupante.

“Es una verdad incómoda y es que aún los niveles de combate cuando se mantienen altos, no están afectando a los grupos armados”.