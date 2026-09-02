Colapsa puente El Ocal en Guayabetal: habrá nueva infraestructura en la zona

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que debido a las fuertes lluvias y a la remoción de sedimentos, el puente El Ocal en el municipio del Guayabetal colapsó.

“Hemos dado instrucción al @ICCUGOB, instituto de infraestructura del departamento, para iniciar los diseños del nuevo puente y la construcción de una tarabita que permita el paso de suministros para las familias y sus proyectos productivos”, aseguró el mandatario departamental.

En ese mismo orden de ideas, Rey confirmó que espera que en las próximas horas se desarrolle una reunión con el Gobierno Nacional para evaluar la situación.

“Esperamos reunirnos en las próximas horas con la @ANI_Colombia y la @UNGRD para articular las acciones de respuesta a esta emergencia y revisar pendientes de los Planes de Atención Específicos, establecidos tras las emergencias por lluvias que se presentaron en el oriente de Cundinamarca en 2023 y 2025, y que aún requieren ser activadas y cumplidas”, agregó.

Finalmente, el gobernador reiteró que se continuará trabajando junto al alcalde José Simón Mejía, para brindar soluciones a las familias y superar los impactos de esta emergencia.